Intel отчиталась о падении выручки на 22%

Сегмент производства Intel во втором квартале упал на 54% год к году, общая выручка составила $15,3 млрд — ниже апрельских ожиданий на $2,7 млрд. Компания снизила свой прогноз на выручку по итогам всего года до $65-68 млрд

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Выручка крупнейшего американского производителя процессоров Intel по результатам второго квартала упала на 22% год к году и составила $15,3 млрд, показатели оказались ниже ожиданий компании. Данные приведены в ежеквартальном отчете Intel.

Наибольший спад выручки произошел в сегменте производства Intel, падение составило 54% год к году; в сегменте клиентских вычислений — 25%, а также дата-центров и искусственного интеллекта — 16%. Генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер в сообщении компании обозначил эти результаты как «ниже установленных для компании стандартов».

«Мы должны и будем делать лучше. Внезапный и быстрый спад экономической активности был самой большой движущей силой, но дефицит также отражает наши собственные проблемы. Мы реагируем на меняющиеся условия ведения бизнеса, тесно сотрудничаем с нашими клиентами, оставаясь при этом сосредоточенными на нашей стратегии и долгосрочных возможностях. Мы используем эту сложную среду, чтобы ускорить нашу трансформацию», — сообщил он.

В презентации компании также указано, что на прибыль и выручку компании повлияли перебои с запасами и поставками, конкурентное давление и ухудшение макроэкономических показателей. По итогам 2022 года компания ожидает снижение общего целевого рынка на 10%, а также продолжение проблем с цепочками поставок продукции.

По результатам первого квартала этого года Intel отчиталась о выручке в $18,4 млрд, компания ожидала, что по результатам второго квартала выручка составит $18 млрд (на $2,7 млрд больше), а за целый 2022 год — $76 млрд. По итогам второго квартала Intel снизила прогноз показателей по итогам 2022 года до $65-68 млрд.

В середине июля Nikkei Asia сообщила о планах Intel повысить цены на большинство выпускаемых микропроцессоров и периферийных чипов к концу 2022 года. Это решение принято в условиях кризиса цепочек поставок и роста зарплат. Вырасти могут цены и на флагманские продукты Intel, в том числе — на центральные процессоры для компьютеров и серверов, чипы для Wi-Fi и другие.

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Гелсинджер в середине прошлого года предупреждал об усугублении существующего кризиса чипов на рынке электроники из-за пандемии и повысившегося спроса. Он также выразил сомнение, что его удастся преодолеть до 2023 года. «Я думаю, что в самых разных отраслях ситуация будет ухудшаться, прежде чем стать лучше, — подчеркнул он.

В конце февраля Intel вместе с AMD приостановили поставки продукции в Россию, рассказали РБК два источника на рынке. В начале апреля Intel объявила о приостановлении деятельности на российском рынке. Компания при этом заверила, что поддержит «в сложной ситуации» 1,2 тыс. российских сотрудников.