Intel построит новый завод в Израиле за рекордные $25 млрд

Intel, как ожидается, начнет эксплуатировать завод в 2027 году и наймет тысячи новых сотрудников, сообщили в израильском Минфине

Фото: Amir Cohen / Reuters

Американский производитель процессоров Intel согласился построить в Израиле завод стоимостью $25 млрд, объявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Сделка является предварительной, о ней 18 июня сообщил Минфин Израиля.

«Я приветствую огромное достижение израильской экономики — 90 млрд шекелей [около $25 млрд] — крупнейшую инвестицию международной компании в Израиль», — приводит министерство заявление Нетаньяху.

В сообщении Минфина указано, что, как ожидается, Intel построит завод в городе Кирьят-Гате и наймет тысячи сотрудников в дополнение к 12 тыс., уже работающим в израильском подразделении. В рамках договоренностей американская корпорация должна начать эксплуатацию предприятия с 2027 года и работать как минимум до 2035-го.

По мнению экспертов Минфина, «беспрецедентная по своим масштабам инвестиция принесет значительные макроэкономические выгоды экономике» Израиля, особенно с учетом очевидного замедления темпов роста мировой экономики и глобальной конкуренции за привлечение технологических компаний.

Intel в своем заявлении подтвердила планы расширить производственные мощности в Израиле, не уточняя других деталей.

Американская компания начала работать в Израиле в 1974 году и за это время инвестировала в экономику страны более $17 млрд, а также наняла 11,7 тыс. сотрудников в три своих исследовательских центра в Хайфе, Петах-Тикве и Иерусалиме, а также на завод в Кирьят-Гате, отмечает The Times of Israel.

Как следует из отчетности корпорации, экспорт Intel Israel в 2022 году составил рекордные $8,7 млрд, что сопоставимо с 1,75% ВВП Израиля и составляет 5,5% от всего израильского экспорта в сфере высоких технологий.