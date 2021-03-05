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Минцифры пообещало дать условия не хуже прежнего при отключении интернета

Как сообщал РБК, 11 марта операторы связи могут отключить домашний интернет у некоторых россиян из-за окончания срока действия разрешения на использование частот в диапазоне 3,4–3,6 ГГц. Минцифры пообещало разобраться в ситуации
Фото: Stefan Wermuth / Bloomberg
Фото: Stefan Wermuth / Bloomberg

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что столкнувшимся с угрозой отключения интернета россиянам будут предоставлены условия не хуже прежнего. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

5 марта РБК писал, что операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет придется отключить свои сети из-за окончания срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам на использование частот в диапазоне 3,4–3,6 ГГц.

«Мы обязательно договоримся про переходный период и не позволим, чтобы граждане даже на самое небольшое время остались без доступа в интернет», — сказал Шадаев.

По его словам, отключение абонентов будет происходить только в случае наличия альтернативного способа их доступа к интернету на условиях «не хуже ранее предоставленных».

Минцифры назвало способ избежать отключения интернета у пользователей
Технологии и медиа
Фото:Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Как уточнил министр, пока силовые ведомства не согласовали продление ранее выданных разрешений на частоты, которые в ряде регионов используются для предоставления услуг домашнего интернета. «В настоящее время обсуждение возможных условий пролонгации этих разрешений продолжается», — добавил он.

На этих частотах, как сообщил Шадавев, доступом в интернет на регулярной основе пользуется менее 100 тыс. абонентов. Он заверил, что Минцифры совместно с операторами связи проработали меры по недопущению отключения этих абонентов за счет организации их подключения другими способами.

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Как заявили РБК несколько участников рынка, операторы отключат сети из-за окончания срока действия разрешения на использование частот в диапазоне 3,4–3,6 ГГц. Речь идет о решении Госкомиссии по радиочастотам (основной орган, который занимается распределением этого ресурса в России) от 10 марта 2011 года. Согласно ему, компаниям, которые тогда получили частоты в этом диапазоне, разрешили использовать их для предоставления беспроводного фиксированного доступа в интернет в течение десяти лет. Соответственно, действие разрешения должно прекратиться 11 марта.

У части клиентов домашнего интернета в ближайшие дни отключат связь
Технологии и медиа
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрей Канцуров в беседе с РБК заявил, что перебои со связью могут коснуться лишь «крайне небольшого» числа абонентов. «Российские абоненты не останутся без домашнего интернета», — заверил он.

Как отметил Канцуров, в скором времени должно пройти заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором рассмотрят вопрос о продлении срока использования частот в диапазоне 3,5 ГГц.

Автор
Михаил Юшков
Минцифры Максут Шадаев отключение интернет частоты
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