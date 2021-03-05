Минцифры пообещало дать условия не хуже прежнего при отключении интернета

Как сообщал РБК, 11 марта операторы связи могут отключить домашний интернет у некоторых россиян из-за окончания срока действия разрешения на использование частот в диапазоне 3,4–3,6 ГГц. Минцифры пообещало разобраться в ситуации

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Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что столкнувшимся с угрозой отключения интернета россиянам будут предоставлены условия не хуже прежнего. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

5 марта РБК писал, что операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет придется отключить свои сети из-за окончания срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам на использование частот в диапазоне 3,4–3,6 ГГц.

«Мы обязательно договоримся про переходный период и не позволим, чтобы граждане даже на самое небольшое время остались без доступа в интернет», — сказал Шадаев.

По его словам, отключение абонентов будет происходить только в случае наличия альтернативного способа их доступа к интернету на условиях «не хуже ранее предоставленных».