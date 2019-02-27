Госдума предложила вывести традиционные СМИ из-под законопроекта о фейках

Он также предложил внести в законопроект о борьбе с распространением информации, выражающей неуважение к обществу, госсимволам и структурам, поправки, которые дадут владельцам ресурса или иным лицам сутки на удаление информации, чтобы «не быть заблокированным». Левин считает, что тех граждан, кто вовремя выполнит требование Роскомнадзора при первом для них нарушении такого характера, нужно будет освобождать от административной ответственности.

«Такие формулировки позволят вывести из зоны действия закона пользователей, которые опубликовали такую информацию случайно или неверно оценив ее характер», — уточнил парламентарий.

Левин подчеркнул, что такие поправки соответствуют принципу права на ошибку, которое является важным «для сохранения в обществе свободы слова и свободы распространения информации».

Согласно действующему в России законодательству, чтобы зарегистрировать сайт в интернете в качестве средства массовой информации, необходимо пройти процедуру в Роскомнадзоре, подав необходимый пакет документов и уплатив госпошлину. Ведомство выдает лицензию, которая юридически наделяет сайт правами и обязанностями, прописанными в законе «О СМИ».

Законопроект о борьбе с фейковыми новостями в конце прошлого года подготовил и внес в Госдуму председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и сенатор от Красноярского края Андрей Клишас. Вместе с этой инициативой он предложил нижней палате парламента также рассмотреть его законопроект о суверенном интернете и неуважении к власти. Первый предлагает обязать провайдеров установить в своих сетях технические средства противодействия угрозам, а также сделать так, чтобы в случае угроз для всего российского интернета управлять сетью централизованно мог Роскомнадзор. Вторым документом предлагается штрафовать или подвергать административному аресту до 15 суток тех, кто публикует в интернете неуважительные высказывания о власти.​