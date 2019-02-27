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Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
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Политика ,  
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Госдума предложила вывести традиционные СМИ из-под законопроекта о фейках
Зарегистрированные официально интернет-медиа и так достаточно эффективно регулируются властями — без закона о фейковых новостях, указал глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике Леонид Левин
Леонид Левин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Из-под действия законопроекта о борьбе с распространением фейковых новостей законодатели планируют вывести традиционные СМИ. Об этом сообщил агентству ТАСС председатель профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, который и предложил соответствующие поправки к инициативе.

По мнению парламентария, медиа, деятельность которых регулируется законом «О СМИ», не следует загонять в рамки нового законопроекта, поскольку режим их регулирования достаточно эффективен против фейков.

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«Для официально зарегистрированных сетевых СМИ вводится процедура предварительного уведомления, чтобы дать им возможность самим удалить недостоверную общественно значимую информацию, оперативно исправить ошибку и таким образом избежать мер по блокировке со стороны Роскомнадзора», — пояснил глава комитета.

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Он также предложил внести в законопроект о борьбе с распространением информации, выражающей неуважение к обществу, госсимволам и структурам, поправки, которые дадут владельцам ресурса или иным лицам сутки на удаление информации, чтобы «не быть заблокированным». Левин считает, что тех граждан, кто вовремя выполнит требование Роскомнадзора при первом для них нарушении такого характера, нужно будет освобождать от административной ответственности.

«Такие формулировки позволят вывести из зоны действия закона пользователей, которые опубликовали такую информацию случайно или неверно оценив ее характер», — уточнил парламентарий.

Левин подчеркнул, что такие поправки соответствуют принципу права на ошибку, которое является важным «для сохранения в обществе свободы слова и свободы распространения информации».

Согласно действующему в России законодательству, чтобы зарегистрировать сайт в интернете в качестве средства массовой информации, необходимо пройти процедуру в Роскомнадзоре, подав необходимый пакет документов и уплатив госпошлину. Ведомство выдает лицензию, которая юридически наделяет сайт правами и обязанностями, прописанными в законе «О СМИ».

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Законопроект о борьбе с фейковыми новостями в конце прошлого года подготовил и внес в Госдуму председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и сенатор от Красноярского края Андрей Клишас. Вместе с этой инициативой он предложил нижней палате парламента также рассмотреть его законопроект о суверенном интернете и неуважении к власти. Первый предлагает обязать провайдеров установить в своих сетях технические средства противодействия угрозам, а также сделать так, чтобы в случае угроз для всего российского интернета управлять сетью централизованно мог Роскомнадзор. Вторым документом предлагается штрафовать или подвергать административному аресту до 15 суток тех, кто публикует в интернете неуважительные высказывания о власти.​

Автор: Анна Трунина
Теги: Леонид Левин, фейковые новости, Госдума России, законопроект, журналисты
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