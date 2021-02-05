Шойгу сообщил о планах увеличить закупки гиперзвукового оружия

Сейчас Минобороны и Минпромторг обсуждают источники финансирования и состояние производственных мощностей. В декабре Путин заявлял, что Россия также работает над технологией противодействия гиперзвуковому оружию

Фото: пресс-служба Северного флота

Россия сейчас ведет работу по дополнительным закупкам гиперзвукового оружия. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании на базе НПО машиностроения в подмосковном Реутове, передает ТАСС.

«На основании расчетов Генерального штаба совместно с Минпромторгом организована работа по дополнительным закупкам гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности», — сказал глава оборонного ведомства.

По словам Шойгу, в апреле он должен доложить президенту Владимиру Путину о развитии отрасли высокоточного орудия большой дальности. Поэтому будут обсуждаться источники финансирования дополнительных закупок и состояние производственных мощностей для выполнения этой задачи.

В декабре Шойгу докладывал Путину об успешном пуске четырех баллистических ракет «Булава» с подводной лодки «Владимир Мономах» из акватории Охотского моря на расстояние 5,5 тыс. км.