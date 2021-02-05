Шойгу сообщил о планах увеличить закупки гиперзвукового оружия

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 75,11 (-0,62) Инвестиции, 13:11
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 89,89 (-1,04) Инвестиции, 13:11
Экс-начальник Генштаба Сербии получил 3 года тюрьмы за шпионаж Политика, 15:28 Российские фигуристы опоздали на пересадку из-за дебоша пассажира. Видео Спорт, 15:23 Какие технологии делают город «умнее» РБК и Минстрой, 15:19 Усс заявил о дополнительных претензиях к «Норникелю» за разлив топлива Бизнес, 15:18 Прокуратура продолжит надзор за восстановлением экологии в Норильске Общество, 15:18 СК задержал подозреваемых в убийстве девушки на юго-западе Москвы Общество, 15:18 Риски бизнеса при аутсорсе логистики. Из руководства для профессионалов Pro, 15:03 Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ в 2021 году Общество, 14:59 Орбан оценил срок начала вакцинации «Спутником V» в Венгрии Общество, 14:57 Dior опередил Chanel и стал самым популярным брендом в соцсетях Стиль, 14:57 Pfizer отозвала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в Индии Политика, 14:50 С девяти до шести: как компании подстраивают офисы под новую реальность РБК и СберМаркет, 14:50 НР обновила бизнес-линейку ноутбуков на топовых процессорах AMD Партнерский материал, 14:50 Весь состав сборной России по биатлону допущен к участию в ЧМ Спорт, 14:46
Технологии и медиа ,  
0 

Шойгу сообщил о планах увеличить закупки гиперзвукового оружия

Сейчас Минобороны и Минпромторг обсуждают источники финансирования и состояние производственных мощностей. В декабре Путин заявлял, что Россия также работает над технологией противодействия гиперзвуковому оружию
Фото: пресс-служба Северного флота
Фото: пресс-служба Северного флота

Россия сейчас ведет работу по дополнительным закупкам гиперзвукового оружия. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании на базе НПО машиностроения в подмосковном Реутове, передает ТАСС.

«На основании расчетов Генерального штаба совместно с Минпромторгом организована работа по дополнительным закупкам гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности», — сказал глава оборонного ведомства.

По словам Шойгу, в апреле он должен доложить президенту Владимиру Путину о развитии отрасли высокоточного орудия большой дальности. Поэтому будут обсуждаться источники финансирования дополнительных закупок и состояние производственных мощностей для выполнения этой задачи.

Путин заявил о работе над «противоядием» к гиперзвуковому оружию
Политика
Владимир Путин

В декабре Шойгу докладывал Путину об успешном пуске четырех баллистических ракет «Булава» с подводной лодки «Владимир Мономах» из акватории Охотского моря на расстояние 5,5 тыс. км.

На своей ежегодной пресс-конференции Путин заявлял, что Россия ведет разработку технологий, которые помогут противостоять гиперзвуковому оружию, разрабатываемому потенциальными противниками. Он отметил, что пока что только Россия обладает такими вооружениями, но в скором времени оно появится и у США.

Die Welt назвала эпоху гиперзвукового оружия кошмаром для Европы
Политика
Фото:Минобороны РФ

Читайте на РБК Pro
Шива в мешке: почему компании полюбили многоруких сотрудников Оплата больничных и декретного отпуска: что поменялось для работодателей Как бороться с отговорками клиента и в итоге переубедить его: 10 способов Virgin Galactic свела рынок с ума. Вот еще две мощные космические акции

«Мы к этому времени подготовимся. Вы спросили, над чем мы работаем. В том числе и над этим. Над противоядием от будущего гипероружия в других ведущих армиях мира», — говорил глава государства.

Немецкая газета Die Welt в конце декабря называла гиперзвуковое оружие новым типом угрозы, которая может нарушить баланс между ядерными державами. По информации издания, в момент пуска «Булавы» в декабре на авиабазе США Рамштайн в Германии прозвучал сигнал о реальном пуске ракеты, «солдаты и гражданские были в ужасе» до сообщения из Пентагона о ложной тревоге.

Die Welt сообщала, что новое оружие может сделать бессмысленными имеющиеся системы оповещения и сдерживания, поскольку из-за гиперзвука резко сокращается время реагирования на угрозу.

Автор
Михаил Котляр
Сергей Шойгу гиперзвуковая ракета оружие
Материалы по теме
Die Welt назвала эпоху гиперзвукового оружия кошмаром для Европы
Политика
Путин заявил о работе над «противоядием» к гиперзвуковому оружию
Политика
Минобороны показало видео пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter