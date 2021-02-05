«Большая тройка» пожаловалась властям на идею регулировать их тарифы

Предложение Минцифры ввести косвенное госрегулирование цен сотовых операторов на пропуск трафика ослабит конкуренцию, считают сотовые компании. Инициатива также может привести к росту цен для абонентов, предупреждают эксперты

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Государство планирует ввести для операторов связи «неоправданное регулирование цен» на пропуск голосового трафика — услуги, которые операторы оказывают друг другу, когда их абоненты звонят абонентам других сетей. На это указали представители МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») в письме на имя заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

РБК ознакомился с копией письма, его подлинность подтвердили два источника на телекоммуникационном рынке.

Сейчас в России межоператорские тарифы регулируются для операторов фиксированной связи, занимающих существенное положение в сети (один из критериев — владеют не менее 25% номерной емкости в регионе). К таким, например, относится Московская городская телефонная сеть и «Ростелеком». Минцифры предложило изменить этот порядок, подготовив поправки в постановление правительства № 627, которые были опубликованы в конце января.

Министерство выступает за распространение госрегулирования тарифов на пропуск голосового трафика для оператора универсальной связи (в России таким статусом обладает только «Ростелеком») и на его взаимодействие с мобильными операторами. Одно из обоснований: с прошлого года в перечень оказываемых «Ростелекомом» универсальных услуг добавилась задача обеспечить сотовую связь в населенных пунктах, где есть 100–500 жителей, в которых ее до сих пор не было. Под регулирование подпадает порядок присоединения других операторов к сети универсального оператора, стоимость услуг по пропуску трафика и инициирование вызова на сотовых сетях (эти услуги позволяют абонентам разных сетей звонить друг другу). Согласно проекту документа, если межоператорские тарифы сотовых компаний будут превышать регулируемые цены для оператора универсальной связи, он сможет требовать возмещение разницы.

Фактически проект предписывает компаниям связи, взаимодействующим с универсальным оператором, применять цены, аналогичные тем, которые регулятор установил для этого оператора, жалуются Чернышенко авторы, то есть вводит регулирование для тех, чьи цены по действующему законодательству никак не зафиксированы.