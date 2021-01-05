Белоруссия запустила платную национальную электронную почту

Чтобы отправить обычное письмо, нужно будет заплатить 11 руб. в пересчете на российскую валюту. Цена зказаного составит 42 руб. Пользователям нужно будет пройти идентификацию с помощью электронной подписи

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В Белоруссии заработала национальная почтовая электронная система, которая позволяет отправлять заказные и обычные письма в электронной форме. При этом услуга является платной. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи республики.

В министерстве отметили, что система позволяет совершать почтовые отправления с компьютера или мобильного телефона и гарантирует безопасность и конфиденциальность переписки.

В пересчете на российскую валюту стоимость отправки обычного письма составит 11 руб., заказного — 42 руб. Кроме того, отдельно плату в 11 руб. возьмут за уведомление о получении письма адресатом.

Чтобы воспользоваться новой системой, необходимо пройти авторизацию с помощью электронной цифровой подписи. К письму можно прикрепить не более трех файлов объемом до 10 Мб, а само текстовое сообщение не должно превышать 30 страниц. Отправлять можно документы, фотографии.