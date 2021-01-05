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Технологии и медиа ,  
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Белоруссия запустила платную национальную электронную почту

Чтобы отправить обычное письмо, нужно будет заплатить 11 руб. в пересчете на российскую валюту. Цена зказаного составит 42 руб. Пользователям нужно будет пройти идентификацию с помощью электронной подписи
Фото: Belpost.by
Фото: Belpost.by

В Белоруссии заработала национальная почтовая электронная система, которая позволяет отправлять заказные и обычные письма в электронной форме. При этом услуга является платной. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи республики.

В министерстве отметили, что система позволяет совершать почтовые отправления с компьютера или мобильного телефона и гарантирует безопасность и конфиденциальность переписки.

В пересчете на российскую валюту стоимость отправки обычного письма составит 11 руб., заказного — 42 руб. Кроме того, отдельно плату в 11 руб. возьмут за уведомление о получении письма адресатом.

В 2022 году протестируют доставку посылок «Почты России» беспилотниками
Технологии и медиа
Фото:Андрей Огородник / ТАСС

Чтобы воспользоваться новой системой, необходимо пройти авторизацию с помощью электронной цифровой подписи. К письму можно прикрепить не более трех файлов объемом до 10 Мб, а само текстовое сообщение не должно превышать 30 страниц. Отправлять можно документы, фотографии.

Минсвязи сообщает, что получателю отправления мгновенно придет уведомление о письме, а отправителю — о получении письма адресатом. При этом, если получатель не зарегистрирован в сервисе «Белпочты», то письмо распечатают и принесут ему по домашнему адресу.

«Почта России» изменит правила доставки из-за коронавируса
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

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В феврале 2020 года Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) сообщил о планах запустить доставку бандеролей с помощью беспилотных летательных аппаратов.

УЗГА и «Почта России» до 2022 года хотят протестировать в Свердловской области доставку посылок дронами самолетного типа и аппаратами с возможностью вертикального взлета и посадки. Испытание самих беспилотников уже идут. Они будут обладать грузоподъемностью в 20 кг, восьмичасовой автономией и максимальной скоростью в 150 км/ч. Это позволит доставлять посылки на расстояние до 1,2 тыс. км.

Автор
Михаил Котляр
Белоруссия электронная почта сервис
Материалы по теме
В 2022 году протестируют доставку посылок «Почты России» беспилотниками
Технологии и медиа
«Почта России» изменит правила доставки из-за коронавируса
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