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Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее создателя Сэма Альтмана

Илон Маск подал в суд на Open AI и гендиректора компании Сэма Альтмана
Илон Маск подал в суд на компанию OpenAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта, ее гендиректора и президента, из-за коммерциализации проекта. Бизнесмен покинул совет директоров компании еще в 2018 году
Сэм Альтман
Сэм Альтман (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Американский предприниматель Илон Маск подал в суд на компанию OpenAI, на основателя и генерального директора компании Сэма Альтмана и ее президента и соучредителю Грега Брокмана, следует из материалов дела. OpenAI является разработчиком проекта ChatGPT.

По версии Маска, OpenAI была преобразована в де-факто дочернюю компанию с закрытым исходным кодом Microsoft. По его словам, новое правление OpenAI совершенствует искусственный интеллект (AGI), чтобы «максимизировать прибыль для Microsoft, а не на благо человечества», — говорится в иске Маска.

«Внутренние детали GPT-4 известны только OpenAI и, по имеющейся информации, Microsoft. Следовательно, GPT-4 является противоположностью «открытого ИИ», — говорится в иске Маска. По его мнению, GPT-4 закрыта по коммерческим соображениям Microsoft.

Маск вменяет в вину OpenAI нарушение контракта и недобросовестную деловую практику, и просит компанию вернуться к открытому исходному коду. По его мнению, компания «исказила» цели и задачи, которые были поставлены при ее основании. Иск подан 29 февраля в суд в Сан-Франциско.

AGI или общий искусственный интеллект (ИИ) — это тип ИИ, разработанный для автономной работы на когнитивном уровне человека.

Маск также запросил судебный запрет, чтобы помешать OpenAI, Брокману и Альтману, а также Microsoft получать прибыль от технологии AGI компании.

Microsoft, которая не фигурирует в качестве ответчика в иске, получила эксклюзивную лицензию на языковую модель OpenAI GPT-3 в 2020 году. OpenAI выпустила GPT-4 в марте 2023 года, Маск полагает, что она соответствует критериям AGI. Однако, Microsoft продолжает отстаивать права на GPT-4, который, по ее утверждению, не достиг уровня AGI.

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Фото:Iryna Imago / Shutterstock

Некоммерческая лаборатория OpenAI была основана в Сан-Франциско в декабре 2015 года. Тогда во главе компании стоял ряд инвесторов, включая Маска и Альтмана. Предприниматель покинул совет директоров в 2018 году, объяснив что ушел из-за «несогласия с кое-чем из того, что хотела сделать команда OpenAI».

В 2019 году Microsoft инвестировал в компанию $1 млрд, и OpenAI стала коммерческой организацией. В 2021 году корпорация также оказывала финансовую поддержку проекту, а в январе 2023 года OpenAI и Microsoft заключили уже многолетнюю сделку стоимостью около $10 млрд.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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