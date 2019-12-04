Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 64,19 (+0,05) Quote, 13:28
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 71,11 (+0,05) Quote, 13:28
«Второй финтех»: почему EdTech интересен инвесторам и стартаперам Pro, 15:40 «Спартак» оштрафовали на ₽250 тыс. за оскорбления фанатами Дзюбы Спорт, 15:39 СК показал видео осмотра поврежденного взрывом газа дома под Белгородом Общество, 15:37 ФАС уличила изготовителей шоколада и порошков в двойных стандартах Общество, 15:35 Как автотрасса «Нева» повлияет на экономику Тверской области Партнерский материал, 15:27 США связали обвинение россиян с обсуждением турбины для «Приразломной» Общество, 15:25 Американский публицист предсказал «конец России как космической державы» Политика, 15:18 «Россия 1» сохранила лидерство по аудитории среди вещателей Технологии и медиа, 15:01 Мы делили апельсин: какую пользу несет фудшеринг обществу Тренды, 14:59 Как перестать накапливать хлам РБК и Huawei, 14:58 Нефтяники нашли способ защитить российских производителей от санкций Бизнес, 14:58 Умерла одна из пострадавших при пожаре в одесском колледже Общество, 14:56 Золото-2020: сколько будет стоить драгоценный металл в следующем году Quote, 14:54 Россия пообещала зеркальный ответ на высылку дипломатов из Германии Политика, 14:52
Технологии и медиа ,  
0 
«Россия 1» сохранила лидерство по аудитории среди вещателей
Телеканал «Россия 1» к концу года может вновь стать лидером по величине аудитории среди крупнейших вещателей. Но интерес к телевидению как зрителей, так и рекламодателей снижается. Наименьшее число зрителей потерял НТВ

Телеканал «Россия 1», входящий в государственный медиахолдинг ВГТРК, снова стал лидером среди крупнейших вещателей по итогам 11 месяцев 2019 года. Он претендует на звание лидера и по итогам всего года: среднесуточная доля канала среди зрителей в возрасте старше четырех лет в 2019 году составила 11,9%, что на 1 п.п. ниже, чем годом ранее. Это следует из данных, предоставленных РБК исследовательской компанией Mediascope. Аналогичный показатель «Первого канала» за январь—ноябрь 2019-го — 10,5% (минус 1,3 п.п. по сравнению с 2018-м), НТВ — 9%, телеканал потерял только 0,2 п.п. в сравнении с прошлым годом.

Аналогичная ситуация у тройки вещателей-лидеров и в категории зрителей старше 18 лет: с долей 12,6% лидирует «Россия 1», для которой эта аудитория является целевой. У «Первого канала» ее средняя доля по итогам 11 месяцев 2019 года составила 11%. Канал остался лидером в своей целевой аудитории — телезрители в возрасте 14–59 лет — с долей 8,7%, у «России» на 0,2 п.п. меньше. Но «Россия 1» в феврале, апреле, мае, июне, июле и августе обгоняла «Первый канал» по этому показателю. В 2018-м это происходило только однажды — в июле.

Среднесуточная доля НТВ в аудитории 18+ по итогам января—ноября этого года равнялась 9,5%, что на 0,3 п.п. меньше, чем за тот же период 2018 года. Среди зрителей 14–59 лет доля телеканала равнялась 7% (минус 0,1 п.п.). Таким образом, среди крупнейших вещателей НТВ потерял наименьшее число зрителей.

«Россия 1» уже не первый год занимает лидирующую позицию: впервые телеканал оказался на первом месте по доле аудитории 4+ в 2016 году, тогда среднесуточная доля вещателя составила 12,9%, у «Первого канала» она была на 0,2 п.п. ниже. В прошлом году «Россия 1» также обогнала «Первый канал» по доле среди аудитории 4+ и 18+.

Генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн назвал результаты канала стабильными в условиях снижения показателей других вещателей. Он также отметил, что в первом квартале среднесуточная доля зрителей телеканала в возрасте 18+ выросла на 0,3 п.п., а во второй половине летнего сезона (15 июля — 1 сентября) занимала второе место с долей 10,5%. «Часть телезрителей действительно уходит с телеканалов в интернет-среду, — признал он, «однако проекты НТВ популярны и там, поскольку у вещателя есть свой канал на YouTube, на который уже подписаны более 7 млн человек». В пресс-службах «Первого канала» и ВГТРК от комментариев отказались.

Что показывает доля

Показатели доли аудитории отражают, сколько зрителей из тех, у кого включен телевизор, смотрели конкретный телеканал в определенный промежуток времени. Эти данные Mediascope получает с помощью специальных приборов, так называемых пиплметров, которые установлены в 5,4 тыс. домохозяйств в городах с населением более 100 тыс. человек.

В 2019 году число пиплметров увеличилось до 7,8 тыс., поскольку Mediascope начал измерять телесмотрение на дачах при городах с населением свыше 100 тыс. человек и в населенных пунктах, где число жителей меньше 100 тыс. Эти данные компания пока не опубликовала.

Как доля влияет на заработок телеканалов

Телеканалы продают рекламодателям так называемые пункты рейтинга — это условная единица, которая отражает число конкретных зрителей, увидевших 30-секундный рекламный ролик. Этот показатель напрямую зависит от доли телеканала в его целевой аудитории, поскольку ее количество влияет на рекламный инвентарь телеканала: чем больше доля аудитории, тем больше возможностей для размещения рекламы.

Когда число зрителей на ТВ снижается, уменьшается и число рекламного инвентаря. Это отразилось в исследовании Publicis Media Russia, подготовленном для РБК на основе телеизмерений Mediascope. Так, в период с января по октябрь 2019 года «Россия 1» располагала 141 тыс. пунктов рейтинга, что на 7% меньше, чем годом ранее. «Первый канал» за десять месяцев этого года предложил рекламодателям 90,7 тыс. таких пунктов — его рекламный инвентарь уменьшился на 15%. НТВ по сравнению с 2018 годом потерял 8% — по итогам января—октября 2019-го их стало 142 тыс.

Наиболее интересное для рекламодателей время — это прайм-тайм, когда перед экранами собирается наибольшее число зрителей. Рекламным прайм-таймом обычно считают промежуток с 19:00 до 00:30 следующего дня в будни и с 08:00 по 01:00 следующего дня в выходные и праздники. Показ рекламы в это время обходится рекламодателем дороже: за размещение ролика с них берется наценка. По итогам января—ноября 2019 года среди зрителей 4+ в прайм-тайм лидировала «Россия 1» с долей 12,1%, на втором месте «Первый» (11,2%), на третьем — НТВ (9,6%). Годом ранее эти показатели равнялись соответственно 13,4%, 12,2% и 9,7%.

Некоторые вещатели считают за прайм-тайм другой промежуток, его на телевидении принято называть «классическим праймом» — это временной интервал с 19:00 до 23:00. Если смотреть на цифры в этом диапазоне, то по доле аудитории старше четырех лет по итогу 11 месяцев 2019 года лидирует «Первый канал» с долей 12,8%, на втором месте «Россия 1» (12,2%), следом за ними НТВ — у него 10,3%. По сравнению с тем же периодом 2018 года «Первый» и «Россия 1» потеряли по 1 п.п., НТВ — 0,1 п.п.

Что происходит на рынке телерекламы

Модель, при которой телеканал зарабатывает исключительно на рекламе, уходит в прошлое, считает гендиректор Mediascope Руслан Тагиев. «На телевизионном рынке в будущем не будет того количества денег, которое нужно не только общественно-политическим каналам, но и большинству каналов, которые вообще работают в этой зоне», — считает он. По мнению Тагиева, в будущем рекламный рынок не сможет прокормить телеканалы.

В первом полугодии 2019-го рекламные доходы телеканалов упали на 9% — до 81–82 млрд руб. Это произошло впервые после кризиса 2015 года, следует из оценок Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Это падение также отразилось в данных о рекламных доходах «Газпром-Медиа», которому принадлежит, в частности, НТВ. Рекламные доходы холдинга, большую часть которых он получает от телерекламы, в первом полугодии снизились на 7%, однако в третьем квартале темпы падения резко замедлились. АКАР еще не опубликовал свою оценку рынка по итогам девяти месяцев 2019 года.

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: Россия 1, «Первый канал», Mediascope, реклама, телевидение
Материалы по теме
«Первый» не смог вернуть лидерство среди телеканалов по аудитории
Технологии и медиа
Первая «Россия»: кто станет лидером среди вещателей по итогам года
Технологии и медиа
Темпы падения рекламных доходов «Газпром-Медиа» резко замедлились
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter