«Россия 1» сохранила лидерство по аудитории среди вещателей

Телеканал «Россия 1» к концу года может вновь стать лидером по величине аудитории среди крупнейших вещателей. Но интерес к телевидению как зрителей, так и рекламодателей снижается. Наименьшее число зрителей потерял НТВ

Телеканал «Россия 1», входящий в государственный медиахолдинг ВГТРК, снова стал лидером среди крупнейших вещателей по итогам 11 месяцев 2019 года. Он претендует на звание лидера и по итогам всего года: среднесуточная доля канала среди зрителей в возрасте старше четырех лет в 2019 году составила 11,9%, что на 1 п.п. ниже, чем годом ранее. Это следует из данных, предоставленных РБК исследовательской компанией Mediascope. Аналогичный показатель «Первого канала» за январь—ноябрь 2019-го — 10,5% (минус 1,3 п.п. по сравнению с 2018-м), НТВ — 9%, телеканал потерял только 0,2 п.п. в сравнении с прошлым годом.

Аналогичная ситуация у тройки вещателей-лидеров и в категории зрителей старше 18 лет: с долей 12,6% лидирует «Россия 1», для которой эта аудитория является целевой. У «Первого канала» ее средняя доля по итогам 11 месяцев 2019 года составила 11%. Канал остался лидером в своей целевой аудитории — телезрители в возрасте 14–59 лет — с долей 8,7%, у «России» на 0,2 п.п. меньше. Но «Россия 1» в феврале, апреле, мае, июне, июле и августе обгоняла «Первый канал» по этому показателю. В 2018-м это происходило только однажды — в июле.

Среднесуточная доля НТВ в аудитории 18+ по итогам января—ноября этого года равнялась 9,5%, что на 0,3 п.п. меньше, чем за тот же период 2018 года. Среди зрителей 14–59 лет доля телеканала равнялась 7% (минус 0,1 п.п.). Таким образом, среди крупнейших вещателей НТВ потерял наименьшее число зрителей.

«Россия 1» уже не первый год занимает лидирующую позицию: впервые телеканал оказался на первом месте по доле аудитории 4+ в 2016 году, тогда среднесуточная доля вещателя составила 12,9%, у «Первого канала» она была на 0,2 п.п. ниже. В прошлом году «Россия 1» также обогнала «Первый канал» по доле среди аудитории 4+ и 18+.

Генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн назвал результаты канала стабильными в условиях снижения показателей других вещателей. Он также отметил, что в первом квартале среднесуточная доля зрителей телеканала в возрасте 18+ выросла на 0,3 п.п., а во второй половине летнего сезона (15 июля — 1 сентября) занимала второе место с долей 10,5%. «Часть телезрителей действительно уходит с телеканалов в интернет-среду, — признал он, «однако проекты НТВ популярны и там, поскольку у вещателя есть свой канал на YouTube, на который уже подписаны более 7 млн человек». В пресс-службах «Первого канала» и ВГТРК от комментариев отказались.