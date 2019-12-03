В Минкомсвязи оценили «ушедшую» к блогерам с ТВ рекламу в 10–15 млрд руб.

В Минкомсвязи оценили «ушедшую» к блогерам с ТВ рекламу в 10–15 млрд руб.

Блогеры перетягивают на себя все более значительную часть рекламных бюджетов. По мнению гендиректора Mediascope Руслана Тагиева, в будущем реклама вообще не сможет прокормить телеканалы

Одной из причин сокращения рекламных доходов российских телеканалов стал переток рекламодателей к размещающим рекламные публикации блогерам. Об этом заявил на конференции «Первый канал. Всемирная сеть» заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, передает корреспондент РБК.

«От 10 млрд до 15 млрд руб. из общих бюджетов рекламодателей за этот год получили блогеры», — сказал Волин. По его мнению, эту сумму в итоге недополучили телеканалы.

В свою очередь, гендиректор Mediascope Руслан Тагиев предупредил, что в перспективе рекламный рынок вообще не сможет прокормить телеканалы.

«Модель, при которой телевизионной рынок был построен на рекламной модели, то есть контент и любого рода эфир снимается за счет денег, собранных по рекламной модели, с нашей точки зрения, уходит в прошлое. На телевизионном рынке в будущем не будет того количества денег, которое нужно не только общественно-политическим каналам, но и большинству каналов, которые вообще работают в этой зоне», — полагает Тагиев.

В начале ноября о том, что интернет отнял у телевидения значительную часть рекламы, говорил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст. Однако, по его словам, ситуация может вновь измениться уже в ближайшие годы.