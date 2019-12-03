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В Минкомсвязи оценили «ушедшую» к блогерам с ТВ рекламу в 10–15 млрд руб.
Блогеры перетягивают на себя все более значительную часть рекламных бюджетов. По мнению гендиректора Mediascope Руслана Тагиева, в будущем реклама вообще не сможет прокормить телеканалы

Одной из причин сокращения рекламных доходов российских телеканалов стал переток рекламодателей к размещающим рекламные публикации блогерам. Об этом заявил на конференции «Первый канал. Всемирная сеть» заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, передает корреспондент РБК.

«От 10 млрд до 15 млрд руб. из общих бюджетов рекламодателей за этот год получили блогеры», — сказал Волин. По его мнению, эту сумму в итоге недополучили телеканалы.

В свою очередь, гендиректор Mediascope Руслан Тагиев предупредил, что в перспективе рекламный рынок вообще не сможет прокормить телеканалы.

«Модель, при которой телевизионной рынок был построен на рекламной модели, то есть контент и любого рода эфир снимается за счет денег, собранных по рекламной модели, с нашей точки зрения, уходит в прошлое. На телевизионном рынке в будущем не будет того количества денег, которое нужно не только общественно-политическим каналам, но и большинству каналов, которые вообще работают в этой зоне», — полагает Тагиев.

В начале ноября о том, что интернет отнял у телевидения значительную часть рекламы, говорил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст. Однако, по его словам, ситуация может вновь измениться уже в ближайшие годы.

«В течение двух лет часть рекламы из интернета вернется. Это уже происходит на американском рынке. Для контекстной рекламы интернет — это лучший носитель, а для других форматов — бессмысленный», — уверен Эрнст (цитата по ТАСС).

Произошедший ранее отток рекламодателей в интернет глава «Первого канала» объяснил сговором.

«Это история сговора агентств, уполномоченных менеджеров компаний, рекламирующих продукт, и менеджеров интернет-компаний для того, чтобы воровать на этом деньги. По разным оценкам, с американского рынка воруется $95 млн. C российского столько не своруешь, но где-то четверть денег телевизионного рынка воруется таким образом за счет сговора менеджерами компаний», — заявил Эрнст на прошедшем в Москве конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, в первом полугодии 2019 года рекламные бюджеты на ТВ и радио снизились впервые после кризисного 2015 года, хотя общий объем российского рекламного рынка вырос в годовом исчислении на 3% — до 226–228 млрд руб. Но рост обеспечили лишь увеличившиеся затраты рекламодателей на интернет: за первые шесть месяцев они выросли на 20%, до 109–110 млрд руб. В то же время расходы на телерекламу за полугодие снизились на 9%, до 81–82 млрд руб., на радиорекламу — на 4%, до 7–7,5 млрд руб., на рекламу в прессе — на 16%, до 7,4–7,6 млрд руб., на наружную и транзитную рекламу, а также рекламу в кинотеатрах и внутри помещений — на 3%, до 29,7–21,1 млрд руб.

По подсчетам агентства BloggerBase, в январе—августе 2019 года рекламные ссылки в YouTube-каналах принесли российским видеоблогерам 3 млрд руб. против 2,2 млрд руб. в 2018 году.

Авторы: Елизавета Ефимович, Евгений Калюков
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