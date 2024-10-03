В работе Telegram произошел крупный сбой во второй раз за три дня

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В работе мессенджера Telegram произошел крупный сбой, это следует из графика сбоев DownDetector.su и Сбой.рф.

Пользователи массово жалуются на долгую загрузку медиа, невозможность написать сообщение или опубликовать пост в телеграм-каналы, не приходят оповещения. Сбой наблюдается как в мобильном и компьютерном приложении, так и в веб-версии мессенджера. Больше всего жалоб в России приходят из Тверской области, Санкт-Петербурга и Москвы.

1 октября в работе Telegram произошел сбой, возникли аналогичные проблемы: невозможно было отправить сообщения, не обновлялась информация в телеграм-каналах. Сбой затронул не только Россию, но и другие страны. Трудности появились на фоне массированной ракетной атаки на Израиль со стороны Ирана. По данным Jerusalem Post, Иран выпустил около 500 ракет.

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