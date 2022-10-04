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Для перенесенной лунной миссии разработают альтернативную схему посадки

Глава НПО Лавочкина Колмыков: для станции «Луна-25» разработают другую схему посадки
Схему посадки изменят с учетом характеристик доплеровского измерителя скорости и дальности. По словам главы НПО Лавочкина, требуются дополнительные испытания алгоритмов и программного обеспечения
Станция &laquo;Луна-25&raquo;
Станция «Луна-25» (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Для автоматической станции «Луна-25» разработают альтернативные схемы посадки, чтобы она могла сесть на спутник даже с доплеровским измерителем скорости и дальности ДИСД-ЛР, характеристики которого не отвечают техническим требованиям, рассказал в интервью журналу «Русский космос» гендиректор НПО им. Лавочкина Владимир Колмыков.

«На основе данных, полученных при испытаниях ДИСД-ЛР, кооперация, участвующая в проекте, развернула работы по анализу альтернативных вариантов спуска на поверхность Луны», — сказал он.

По словам Колмыкова, специалисты смоделировали посадку космического аппарата. Для того чтобы она прошла успешно с учетом достигнутых характеристик ДИСД-ЛР, нужна доработка и дополнительные испытания алгоритмов и программного обеспечения управления посадкой, сообщил он. 

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Фото:Aly Song / Reuters

При этом комплексные электрические испытания «Луны-25» в термовакуумной камере прошли успешно и подтвердили заданные в документации характеристики самого аппарата, добавил глава НПО им. Лавочкина.

Об очередном переносе лунной программы «Роскосмос» сообщил в начале сентября. Причиной стали проблемы с доплеровским измерителем скорости и дальности, разработанным концерном «Вега» (входит в «Ростех»). Источник ТАСС говорил, что прибор признан не соответствующим требованиям технического задания по точности. 

Станция «Луна-25» предназначена для выбора подходящих площадок для посадки последующих аппаратов с помощью зонда, а также проведения контактных исследований поверхности в районе южного полюса Луны. Она должна была отправиться на спутник в 2015 году, но запуск в течение семи лет переносили. Теперь он запланирован на 2023 год, сообщил Колмыков. 

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