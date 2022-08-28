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Глава NASA заявил о планах «жить и учиться» на Луне

По мнению Билла Нельсона, новую миссию необходимо отправить на Луну, чтобы она развивала технологии, которые в будущем смогут пригодиться человечеству для освоения космоса
Фото: Aly Song / Reuters
Фото: Aly Song / Reuters

Новая миссия с высадкой человека на Луну должна занять больше времени, чтобы человек смог там «жить и учиться», заявил глава NASA Билл Нельсон на телеканале NBC.

Отвечая на вопрос о том, почему на новую высадку на поверхность спутника Земли нужно так много времени, Нельсон пояснил, что ответственным за лунную программу «необходимо сосредоточиться на том, чтобы пробыть на Луне на протяжении более долгого периода времени, вместо того чтобы просто высадиться, пробыть там пару дней и улететь».

«На этот раз мы вернемся, будем там жить, учиться, развивать новые технологии, чтобы мы могли отправится на Марс», — пояснил он. При этом глава NASA добавил, что не считает возможной полноценную жизнь на Луне в краткосрочной перспективе, речь скорее идет о развитии технологий, которые помогут человечеству в будущем жить на других планетах. «Это всего лишь часть нашего исследования, для того чтобы понять, что еще есть в этой Вселенной», — добавил Нельсон.

NASA отложило высадку астронавтов на Луну до 2025 года
Технологии и медиа
Фото:Jonathan Bachman / Reuters

Новая высадка астронавтов на Луну начала готовиться еще при предыдущих администрациях США. Для лунной программы «Артемида» была построена новая ракета-носитель Space Launch System, которая способна доставлять на Луну корабль Orion. На нем, в свою очередь, можно будет отправлять к спутнику как людей, так и груз.

При администрации президента Дональда Трампа высадка астронавтов была запланирована на 2024 год. Однако осенью 2021 года Нельсон заявил, что реализация этого проекта вынужденно откладывается на 2025-й. В качестве причин глава NASA назвал пандемию коронавируса, а также судебные разбирательства по искам компании Blue Origin Джеффа Безоса, из-за которых NASA не смогло работать со SpaceX Илона Маска в рамках контракта на строительство космического корабля.

Испытания ракеты SLS также не проходили гладко. Они были запланированы на весну 2022 года, однако несколько раз откладывались, в том числе из-за утечек топлива и водорода.

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