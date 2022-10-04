Власти отказались тестировать аэротакси в «Сколково»

В «Сколково» возникли проблемы с согласованием будущего тестирования аэротакси. Из-за близости аэропорта Внуково зону тестирования могут перенести в Зеленоград. Но там пилоту может помешать близость Шереметьево

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Против запуска экспериментального правового режима для тестирования аэротакси в инновационном центре «Сколково» выступили Минтранс и Федеральная служба охраны (ФСО). Об этом рассказали РБК три источника на телекоммуникационном и транспортном рынках.

Подобный режим позволяет развивать технологии, которые пока не регулируются действующим законодательством. Как ранее анонсировали представители «Сколково», тестовые полеты беспилотных пассажирских аэротакси планировалось запустить в 2024 году.

Аргументы против тестирования

Минтранс еще летом рекомендовал проработать вопрос установки экспериментально-правового режима в другом районе, следует из письма замминистра транспорта Игоря Чалика первому заместителю министра экономического развития Илье Торосову (есть в распоряжении РБК). Он аргументировал это так:

территория над «Сколково» входит в воздушное пространство аэропорта Внуково, открытого для выполнения международных полетов и полет беспилотников, то есть «временный» или «местный» режим полетов будет противоречить существующим правилам;

кроме того, воздушное пространство над инновационным центром находится в зоне взлета и посадки самолетов, и использование технологий мобильной связи пятого поколения (5G) для обеспечения полетов беспилотников в данной зоне «окажет негативное влияние на работу радиоэлектронного оборудования воздушных судов»;

полеты беспилотников под взлетающими или заходящими на посадку самолетами сами по себе «представляет угрозу безопасности»;

Внуково используется для перевозки «объектов государственной охраны» (президента, госслужащих и т.п.), в связи с чем для запуска экспериментально-правового режима нужно согласовать с Федеральной службой охраны (ФСО) и Федеральной службой безопасности (ФСБ), указывал замглавы Минтранса.

ФСО также не согласовала запуск экспериментального правового режима в «Сколково», следует из письма председателя комиссии службы Андрея Юрлина замглавы Минэкономразвития Максиму Колесникову (есть у РБК; информацию об отзывах Минтранса и ФСО подтвердил Дмитрий Куликов, директор Ассоциации малых авиационных предприятий, которая участвует в решении проблем регулирования воздушного пространства).

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РБК направил запрос в ФСО, Минтранс, «Сколково» и департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы при правительстве.

Куда могут перенести испытания аэротакси

Представитель Минэкономразвития сообщил РБК, что они продолжают искать территорию для установки экспериментального правового режима для тестирования технологий городской аэромобильности.

По словам трех источников, альтернативой «Сколково» может стать Зеленоград. Согласно презентации правительства Москвы и Московского инновационного кластера (есть у РБК), речь идет о территории площадки Алабушево — особой экономической зоны «Технополис Москва», здании префектуры Зеленоградского административного округа, технопарке «Элма», Московском институте электронной техники (МИЭТ) с ограничением на полеты в промышленной зоне в районе производящих микроэлектронику предприятий «Микрон» и «Ангстрем», а также аэропорта Шереметьево.

Однако директор по развитию воздушного транспорта Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) Александр Терентьев в беседе с РБК отметил, что если в «Сколково» невозможно проводить тестирование аэротакси из-за Внуково, то в Зеленограде — из-за Шереметьево. «Риски, правда, есть. Дроны могут пересекать глиссаду (траектория, по которой снижается воздушное судно при посадке. — РБК), — говорит эксперт.

Основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков указал, что «Сколково» находится в диспетчерской зоне аэропорта Внуково, непосредственно под глиссадой и, кроме того, на этом аэродроме базируется специальный летный отряд «Россия», что является усугубляющим фактором с точки зрения согласования этой зоны с органами безопасности. В Зеленограде, по его словам, сдерживающими факторами являются наличие диспетчерской зоны аэропорта и зоны над режимными предприятиями.

По мнению руководителя АНО «Центр Аэронет» Сергея Жукова, подходящей альтернативой для тестирования аэротакси могли бы быть два частных аэродрома — Орловка в Тверской области и принадлежащий Московскому авиационному институту Алферьево в Подмосковье. «В подобных зонах на начальном этапе можно проложить маршрут, который не будет располагаться в близости к населенным пунктам и будет достаточно далеко от глиссад крупных аэродромов. Когда технология будет отработана и оптимизированы затраты, можно переходить к испытаниям в условиях плотной застройки», — считает Жуков.

При этом он отметил, что опыт других стран, например Южной Кореи, показывает, что плотная застройка и аэродромы не мешают тестированию беспилотников. Максим Томских, основатель и гендиректор компании Droneshub, которая развивает аэротехнологии, указал, что развитие беспилотной авиации не стоит на месте и уже есть технические решения, позволяющие беспилотникам и авиации общего назначения осуществлять совместные полеты, а в обозримом будущем они «станут просто рядовым событием».

«Воздушное пространство над Москвой — сложная зона для любых экспериментов, но важно и понимать, что спрос на такую услугу будет формироваться не в удаленных местах, а в густонаселенных городах, где передвижение автотранспортом затруднено из-за пробок, — подчеркнул гендиректор компании «Флай Дрон» Никита Данилов. — Поэтому тестировать надо обязательно с учетом городской застройки, специфики радиоотображения, ветровых потоков и т.д., в чистом поле попросту не понять — безопасно аэротакси или нет».