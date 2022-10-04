Власти отказались тестировать аэротакси в «Сколково»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 54,39 (+1,66) Инвестиции, 03 окт, 16:13
Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 57,57 (+2,27) Инвестиции, 03 окт, 16:13
Любовь к быстрой езде: как наказывать нарушителей ПДД Партнерский проект, 09:07
В NASA заявили, что агентство не сокращало штат сотрудников в России Технологии и медиа, 09:04
Мусорная ответственность: как превратить отходы в ценное сырье Дискуссионный клуб, 09:00
Как справиться с сильной тревогой за полчаса (и даже за 2 минуты!) Pro, 08:57
Власти рассказали, как отвечают добровольцам и на жалобы по мобилизации Политика, 08:55
Times узнала об опасениях НАТО о ядерных испытаниях России около Украины Политика, 08:44
Ракова поддержала инициативу создания ассоциации клубов долголетия Город, 08:30
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Воздушная тревога в Японии после пуска ракеты КНДР. Видео Политика, 08:27
«РИА Новости» узнало о контактах России и США по обмену заключенными Политика, 08:24
Не лидер: какие качества на самом деле нужны управленцу — MIT Sloan Pro, 08:19
Лечебный экспорт: как заработать на медицинском туризме в России Партнерский проект, 08:19
«Коммерсантъ» сообщил об атаках проукраинских хакеров на продавцов БПЛА Технологии и медиа, 08:16
На Украине сообщили об обсуждении с США поставок ракет большой дальности Политика, 08:15
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 08:10
Технологии и медиа ,  
0 

Власти отказались тестировать аэротакси в «Сколково»

Власти отказались проводить пилотирование аэротакси в «Сколково» из-за близости Внуково
В «Сколково» возникли проблемы с согласованием будущего тестирования аэротакси. Из-за близости аэропорта Внуково зону тестирования могут перенести в Зеленоград. Но там пилоту может помешать близость Шереметьево
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Против запуска экспериментального правового режима для тестирования аэротакси в инновационном центре «Сколково» выступили Минтранс и Федеральная служба охраны (ФСО). Об этом рассказали РБК три источника на телекоммуникационном и транспортном рынках.

Подобный режим позволяет развивать технологии, которые пока не регулируются действующим законодательством. Как ранее анонсировали представители «Сколково», тестовые полеты беспилотных пассажирских аэротакси планировалось запустить в 2024 году.

Аргументы против тестирования

Минтранс еще летом рекомендовал проработать вопрос установки экспериментально-правового режима в другом районе, следует из письма замминистра транспорта Игоря Чалика первому заместителю министра экономического развития Илье Торосову (есть в распоряжении РБК). Он аргументировал это так:

  • территория над «Сколково» входит в воздушное пространство аэропорта Внуково, открытого для выполнения международных полетов и полет беспилотников, то есть «временный» или «местный» режим полетов будет противоречить существующим правилам;
  • кроме того, воздушное пространство над инновационным центром находится в зоне взлета и посадки самолетов, и использование технологий мобильной связи пятого поколения (5G) для обеспечения полетов беспилотников в данной зоне «окажет негативное влияние на работу радиоэлектронного оборудования воздушных судов»;
  • полеты беспилотников под взлетающими или заходящими на посадку самолетами сами по себе «представляет угрозу безопасности»;
  • Внуково используется для перевозки «объектов государственной охраны» (президента, госслужащих и т.п.), в связи с чем для запуска экспериментально-правового режима нужно согласовать с Федеральной службой охраны (ФСО) и Федеральной службой безопасности (ФСБ), указывал замглавы Минтранса.

ФСО также не согласовала запуск экспериментального правового режима в «Сколково», следует из письма председателя комиссии службы Андрея Юрлина замглавы Минэкономразвития Максиму Колесникову (есть у РБК; информацию об отзывах Минтранса и ФСО подтвердил Дмитрий Куликов, директор Ассоциации малых авиационных предприятий, которая участвует в решении проблем регулирования воздушного пространства).

Росавиация попросила почти ₽16 млрд на поддержку полетов дронов
Бизнес
Фото:Марк Агнор / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: John Pryke / Getty Images Мир теряет краски: как серый стал главным цветом эпохи
Статьи
Pro
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Какие документы нужны для отсрочки и какие выплаты ждать мобилизованным
Статьи
Pro
Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+
Статьи
Pro
Фото: Михаил Метцель / ТАСС Что сейчас покупают на Wildberries: рейтинг поставщиков
Исследования
Pro
Что делать сотрудникам, если нарушены их права при частичной мобилизации
Инструкции
Pro
Фото: Agung Parameswara / Getty Images Как справиться с сильной тревогой за полчаса (и даже за 2 минуты!)
Инструкции
Pro
Какие траты придется нести компаниям при подготовке к мобилизации
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Ethereum перешел на новый алгоритм. Что это значит и что будет с валютой
Прогнозы

РБК направил запрос в ФСО, Минтранс, «Сколково» и департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы при правительстве.

Куда могут перенести испытания аэротакси

Представитель Минэкономразвития сообщил РБК, что они продолжают искать территорию для установки экспериментального правового режима для тестирования технологий городской аэромобильности.

По словам трех источников, альтернативой «Сколково» может стать Зеленоград. Согласно презентации правительства Москвы и Московского инновационного кластера (есть у РБК), речь идет о территории площадки Алабушево — особой экономической зоны «Технополис Москва», здании префектуры Зеленоградского административного округа, технопарке «Элма», Московском институте электронной техники (МИЭТ) с ограничением на полеты в промышленной зоне в районе производящих микроэлектронику предприятий «Микрон» и «Ангстрем», а также аэропорта Шереметьево.

Однако директор по развитию воздушного транспорта Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) Александр Терентьев в беседе с РБК отметил, что если в «Сколково» невозможно проводить тестирование аэротакси из-за Внуково, то в Зеленограде — из-за Шереметьево. «Риски, правда, есть. Дроны могут пересекать глиссаду (траектория, по которой снижается воздушное судно при посадке. — РБК), — говорит эксперт.

В Крыму запретили запускать дроны и пиротехнику на время спецоперации
Политика
Фото:Роман Пименов / ТАСС

Основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков указал, что «Сколково» находится в диспетчерской зоне аэропорта Внуково, непосредственно под глиссадой и, кроме того, на этом аэродроме базируется специальный летный отряд «Россия», что является усугубляющим фактором с точки зрения согласования этой зоны с органами безопасности. В Зеленограде, по его словам, сдерживающими факторами являются наличие диспетчерской зоны аэропорта и зоны над режимными предприятиями.

По мнению руководителя АНО «Центр Аэронет» Сергея Жукова, подходящей альтернативой для тестирования аэротакси могли бы быть два частных аэродрома — Орловка в Тверской области и принадлежащий Московскому авиационному институту Алферьево в Подмосковье. «В подобных зонах на начальном этапе можно проложить маршрут, который не будет располагаться в близости к населенным пунктам и будет достаточно далеко от глиссад крупных аэродромов. Когда технология будет отработана и оптимизированы затраты, можно переходить к испытаниям в условиях плотной застройки», — считает Жуков.

При этом он отметил, что опыт других стран, например Южной Кореи, показывает, что плотная застройка и аэродромы не мешают тестированию беспилотников. Максим Томских, основатель и гендиректор компании Droneshub, которая развивает аэротехнологии, указал, что развитие беспилотной авиации не стоит на месте и уже есть технические решения, позволяющие беспилотникам и авиации общего назначения осуществлять совместные полеты, а в обозримом будущем они «станут просто рядовым событием».

«Воздушное пространство над Москвой — сложная зона для любых экспериментов, но важно и понимать, что спрос на такую услугу будет формироваться не в удаленных местах, а в густонаселенных городах, где передвижение автотранспортом затруднено из-за пробок, — подчеркнул гендиректор компании «Флай Дрон» Никита Данилов. — Поэтому тестировать надо обязательно с учетом городской застройки, специфики радиоотображения, ветровых потоков и т.д., в чистом поле попросту не понять — безопасно аэротакси или нет».

Авторы
Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова, Артём Кореняко Артём Кореняко, Дарья Чебакова Дарья Чебакова
беспилотники «Сколково» аэротакси регулятивные «песочницы»
Материалы по теме
Белгородские конструкторы показали первый полет беспилотного аэротакси
Технологии и медиа
Росавиация попросила почти ₽16 млрд на поддержку полетов дронов
Бизнес
В Крыму запретили запускать дроны и пиротехнику на время спецоперации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter