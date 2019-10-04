Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 65,03 (-0,1) Quote, 12:27
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 71,35 (+0,05) Quote, 12:27
Baring сообщил об аресте «всего имущества» Калви и других фигурантов дела Финансы, 21:20 СМИ узнали об интересе МЮ к форварду «Крыльев Советов» Спорт, 21:12 СNN узнал об испытаниях противокорабельной ракеты США в Тихом океане Политика, 21:00 «Салават Юлаев» прервал победную серию «Северстали» в КХЛ Спорт, 20:55 Бизнес предупредил о первом за три года спаде продаж автомобилей в России Бизнес, 20:50 Microsoft заявила о кибератаке на участников президентской гонки в США Технологии и медиа, 20:50 Один человек погиб в Москве после падения строительной люльки Общество, 20:39 Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос оскорбившего Путина телеведущего Общество, 20:29 Сбербанк одобрил кредит на $1 млрд для модернизации Афипского НПЗ Бизнес, 20:23 Путин заинтересовался возможностью создать медицинскую госкорпорацию Общество, 20:18 Страховщики сравнили шансы выжить в авариях на разных видах транспорта Финансы, 20:17 ФАС объяснила рост цен на авиабилеты в России повышенным спросом Общество, 20:14 Трамп потребует от конгрессменов проголосовать по импичменту Политика, 20:11 Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела Общество, 20:08
Технологии и медиа ,  
0 
Microsoft заявила о кибератаке на участников президентской гонки в США
Хакерская группировка сделала 2,7 тыс. попыток найти учетные записи определенных людей и атаковала 241 из них. Владельцами аккаунтов были участники президентской гонки в США, чиновники, журналисты и известные выходцы из Ирана
Фото: Alastair Grant / AP

Иранская хакерская группировка Phosphorous атаковала аккаунты, связанные с президентской кампанией в США, бывшими и нынешними американскими чиновниками, журналистами и известными иранцами, живущими за пределами исламской республики, сообщается в блоге Microsoft.

Компания в августе—сентябре нынешнего года выявила около 2,7 тыс. попыток хакерской группы идентифицировать учетные записи электронной почты, принадлежащие конкретным людям. Хакеры атаковали 241 из этих аккаунтов. Четыре из них были скомпрометированы, но они не были связаны с президентской кампанией в США. Компания сообщила, что оповестила владельцев об угрозах.

Политика
Минфин США включил в санкционный список три хакерские группировки

Microsoft указывает, что эти атаки не были технически сложными, зато хакеры использовали большой объем персональной информации, чтобы идентифицировать аккаунты и иногда чтобы осуществить атаку. «Из этих усилий мы делаем вывод, что группировка Phosphorous отличается высокой мотивацией и готова вкладывать значительное время и средства в исследования и другие способы сбора информации», — отмечается в сообщении.

В прошлом году NBC со ссылкой на американских чиновников писал, что иранские хакеры подготовили инфраструктуру для проведения масштабных кибератак на американские и европейские электросети, гидроэлектростанции и технологические предприятия. В связи с этим США усилили защиту от кибератак и предупредили союзников об угрозе. Указывалось, что, несмотря на подготовку к кибератакам, нет свидетельств, что они произойдут в ближайшее время.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Microsoft, президентская кампания, хакеры, Иран
Материалы по теме
Минфин США включил в санкционный список три хакерские группировки
Политика
Хакеры похитили фото из базы погранслужбы США
Технологии и медиа
Хакер обвинил экс-сотрудника «Касперского» в принуждении к взломам
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter