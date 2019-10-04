Microsoft заявила о кибератаке на участников президентской гонки в США

Хакерская группировка сделала 2,7 тыс. попыток найти учетные записи определенных людей и атаковала 241 из них. Владельцами аккаунтов были участники президентской гонки в США, чиновники, журналисты и известные выходцы из Ирана

Фото: Alastair Grant / AP

Иранская хакерская группировка Phosphorous атаковала аккаунты, связанные с президентской кампанией в США, бывшими и нынешними американскими чиновниками, журналистами и известными иранцами, живущими за пределами исламской республики, сообщается в блоге Microsoft.

Компания в августе—сентябре нынешнего года выявила около 2,7 тыс. попыток хакерской группы идентифицировать учетные записи электронной почты, принадлежащие конкретным людям. Хакеры атаковали 241 из этих аккаунтов. Четыре из них были скомпрометированы, но они не были связаны с президентской кампанией в США. Компания сообщила, что оповестила владельцев об угрозах.

Microsoft указывает, что эти атаки не были технически сложными, зато хакеры использовали большой объем персональной информации, чтобы идентифицировать аккаунты и иногда чтобы осуществить атаку. «Из этих усилий мы делаем вывод, что группировка Phosphorous отличается высокой мотивацией и готова вкладывать значительное время и средства в исследования и другие способы сбора информации», — отмечается в сообщении.

В прошлом году NBC со ссылкой на американских чиновников писал, что иранские хакеры подготовили инфраструктуру для проведения масштабных кибератак на американские и европейские электросети, гидроэлектростанции и технологические предприятия. В связи с этим США усилили защиту от кибератак и предупредили союзников об угрозе. Указывалось, что, несмотря на подготовку к кибератакам, нет свидетельств, что они произойдут в ближайшее время.