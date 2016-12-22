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NBC узнал о готовности Ирана к масштабным кибератакам в США и ЕС
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NBC узнал о готовности Ирана к масштабным кибератакам в США и ЕС
Политика, 04:07
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NBC узнал о готовности Ирана к масштабным кибератакам в США и ЕС

Иранские хакеры подготовил инфраструктуру для проведения масштабных кибератак на американские и европейские компании и системы. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Речь идет об электросетях, гидроэлектростанциях и технологических предприятиях в США, Великобритании, Германии, других европейских, а также ближневосточных странах.

Источники отметили, что хотя Иран и готовится к хакерским атакам, нет никаких свидетельств о том, что они произойдут в ближайшем будущем. По этой причине в США усилили защиту от кибератак и предупредили своих союзников об угрозе со стороны Ирана. Также в Вашингтоне изучают возможные меры реагирования на кибератаки со стороны иранских хакеров.

В мае глава Иранской организации гражданской обороны Голям Реза Джалали заявил, что США намерены провести кибератаки на иранские энергетические объекты. По его словам, энергетический сектор страны является самым уязвимым местом в сфере кибербезопасности. В марте США ввели санкции против девяти иранцев и организации «Институт Мабна» из-за кибератак, которые, как считают в Вашингтоне, были организованы с 2013 года. В США полагают, что хакеры, похитившие 31 терабайт данных из 144 американских и 176 университетов других стран, действовали от имени иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Теги: Иран , Евросоюз , кибератака , Вашингтон
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