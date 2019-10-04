СМИ узнали о планах Apple нарастить производство iPhone 11 из-за спроса

Рост производства свидетельствует об успешности стратегии Тима Кука, который решил снизить цены на смартфон, несмотря на традиционное улучшение его характеристик, пишет Nikkei Asian Review

Компания Apple решила увеличить производство iPhone 11, последней модели в линейке смартфонов, на 10%, то есть создать еще 7–8 млн штук. Об этом со ссылкой на источники пишет Nikkei Asian Review.

Издание отмечает, что это связано с повышенным спросом на гаджет. «Пока эта осень оказалась гораздо более оживленной, чем мы [Apple] ожидали», — пояснил источник, знакомый с ситуацией. Он добавил, что после нового заказа поставщикам объем производства iPhone 11 будет выше по сравнению с прошлогодними показателями. Рост числа заказов, кажется, подтверждает успешность новой стратегии CEO Apple Тима Кука, который решил снизить цены на смартфон (хотя его характеристики улучшились) на фоне ослабления мировой экономики, добавляет Nikkei Asian Review.

Впрочем, отмечает издание, поставщики по-прежнему настроены осторожно и выражают опасение, что высокий уровень заказов от Apple в дальнейшем может не сохраниться: «Мы должны быть осторожными, чтобы не быть слишком оптимистичными».