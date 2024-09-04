Tele2 сменил название

Срок действия лицензии компании на использование бренда Tele2 истекает 31 декабря. Оператор объяснил отказ от бренда тем, что «он нам уже жмет»

Российский мобильный оператор Tele2 провел ребрендинг и сменил название на t2; изменения, в том числе обновленный логотип, отображаются на сайте компании.

«Изменения обусловлены эволюцией в продуктовых решениях, техническом развитии, сервисе оператора», — говорится в сообщении.

Генеральный директор Антон Годовиков в разговоре с «Ведомостями» объяснил отказ от шведского бренда Tele2 тем, что «он нам уже жмет». «Мы корректно исполняли договор на использование бренда, но больше не видим в нем необходимости», — сказал он, отметив, что у компании не осталось других взаимоотношений со шведским концерном со времени продажи бизнеса в России.

Срок действия лицензии российского оператора на бренд Tele2 истекает 31 декабря, шведская Tele2 Sverige AB, «дочка» Tele2 AB, продлевала его прошлой осенью.

Российская Tele2 начала работать в 2003 году. Десять лет спустя шведский концерн продал российское подразделение группе ВТБ, которая позже объявила о продаже 50% Tele2 Russia консорциуму инвесторов. В феврале 2014 года Tele2 и «Ростелеком» объединили мобильные активы на базе Tele2 и создали новый федеральный оператор. России. В 2020 году «Ростелеком» стал единственным акционером Tele2, компания тогда приобрела 55% долей группы ВТБ.

T2 оказывает услуги в 69 регионах страны и, по данным на ее сайте, занимает третье место на рынке мобильной связи по количеству абонентов. По итогам 2023 года абонентская база оператора составила 48,1 млн клиентов (с учетом пользователей виртуального сотового оператора MVNO «Ростелекома»).