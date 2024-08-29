«Яндекс Такси» заблокировал водителя, который отказался везти раввина
«Яндекс Такси» ограничил доступ к заказам водителю, который отказался везти раввина молодежной организации «Яхад» Михоэля Ставропольского. Об этом сообщил РБК представитель пресс-службы сервиса.
Инцидент произошел в Москве, когда Ставропольский вызвал машину «Яндекс Такси» уровня «комфорт+». Позже Ставропольский опубликовал видео разговора с таксистом, который представился узбеком и заявил, что не повезет раввина, «просто потому что еврей». При этом водитель подчеркнул: «Я же про национальность ничего не говорю. <...> Я про веру, вероисповедание».
Представитель «Яндекс Такси» выразил сожаление, что Ставропольскому пришлось столкнуться с «неподобающим поведением водителя». «Как только о ситуации стало известно, сотрудники службы поддержки связались с Михоэлем, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и принести извинения. Комфорт и безопасность участников поездки — основной приоритет сервиса. Водителю уже ограничен доступ к выполнению заказов за несоблюдение стандартов и правил сервиса», — сообщили РБК в компании.
Сам Ставропольский в разговоре с РБК сказал, что думает также об обращении в полицию, чтобы проверить, не является ли водитель сторонником экстремистских групп.
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