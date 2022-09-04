Глава NASA допустил новую попытку запуска ракеты SLS к Луне в октябре
Повторный запуск ракеты-носителя Space Launch System (SLS) в рамках американской лунной программы Artemis может состояться в середине октября. Об этом заявил глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.
«Команда управления миссии встречается сегодня, они рассмотрят это, рассмотрят вопрос о том, есть ли по-прежнему возможность [запуска] сейчас. <...> Если они решат, что это тот момент, то будет запуск в октябре. В октябре, хотя окно запуска открывается рано, я предположу, что это более вероятно в середине [месяца], — сказал он.
Нельсон напомнил, что на первую неделю октября уже запланирована отправка международного экипажа на МКС в рамках миссии Crew-5.
Ракета должна была быть запущена 29 августа, однако при подготовке к старту во время заправки произошла утечка водорода.
Тогда запуск перенесли на 3 сентября. Тем не менее около 6:00 (13:00 мск) 3 сентября началась заправка ракеты топливом, во время чего вновь произошла утечка жидкого водорода. Инженеры предположили, что смогли устранить неполадки, которые привели к этому, однако затем утечка повторилась еще три раза. При этом закачка жидкого кислорода шла без сбоев.
В результате NASA объявила об отмене повторного запуска ракеты-носителя. «Команда запуска дала рекомендацию «не запускать», — заявил представитель организации.
SLS — это сверхтяжелая ракета-носитель для пилотируемых миссий за пределы околоземной орбиты. Ее длина достигает 98 м, а суммарная тяга двигателей составляет 39,1 МН, что делает SLS самой мощной в мире на момент запуска.
Artemis 1 — это первый этап лунной программы США, конечной целью которой является высадка людей на Луну. Первый этап программы предполагает беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю.
Второй этап предполагает, что Луну облетит корабль с экипажем на борту. Третьим этапом должна стать высадка на Луну, намеченная на 2024 год.