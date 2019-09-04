Суд отклонил иск «Лаборатории Касперского» к трем бывшим сотрудникам

Антивирусная лаборатория обвинила экс-сотрудников в присвоении интеллектуальной собственности и ее дальнейшем использовании в созданной ими компании

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Арбитражный суд Москвы отклонил иск АО «Лаборатория Касперского» к ООО «Киберсекьюрити Солюшнс», созданному ее бывшими сотрудниками. О решении суда говорится в картотеки арбитражных дел.

«В иске отказать полностью», — говорится в судебном акте. Решение было вынесено 30 августа, а опубликовано в картотеке 4 сентября.

В пресс-службе «Касперского» сообщили RNS, что компания, вероятнее всего, подаст апелляцию на это решение, так как суд, по ее мнению, должным образом не учел определенные обстоятельства. «Мы полагаем, суд оставил без удовлетворения исковые требования «Лаборатории Касперского» в связи с тем, что споры по интеллектуальной собственности, особенно в области информационных технологий, являются по своему характеру очень сложными», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что, как правило, такие термины, как программно-облачные решения и действия с ними, вызывают определенные сложности в восприятии. Кроме того, в компании посетовали на то, что в настоящее время суды слишком загружены и ограничены во времени для того, чтобы погрузиться во все аспекты дела.