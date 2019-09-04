Суд отклонил иск «Лаборатории Касперского» к трем бывшим сотрудникам

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 66,22 -0,54 EUR Бирж. 73,05 -0,20 Brent 60,57 +4,88% USD Нал. 66,90 64,17 EUR Нал. 73,83 71,33 USD ЦБ 66,50 -0,41 EUR ЦБ 73,06 -0,14 EUR/USD 1,1029 +0,0059 BTC/USD Бирж. 10 625,81 -15,19 IMOEX 2 793,36 +0,69% RTSI 1 330,77 +2,09% DJIA 26 351,16 +0,89% Nasdaq 7 976,49 +1,30%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
НОВАТЭК ₽1 580 (+19,81%) прогноз Ренессанс Капитал к 14.08.20 Купить
Procter & Gamble $134 (+8,85%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68,6 (+3,59%) прогноз Промсвязьбанк к 04.03.20 Купить
VEON $3,55 (+41,43%) прогноз Ренессанс Капитал к 03.09.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
НОВАТЭК ₽1 580 (+19,81%) прогноз Ренессанс Капитал к 14.08.20 Купить
Procter & Gamble $134 (+8,85%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68,6 (+3,59%) прогноз Промсвязьбанк к 04.03.20 Купить
VEON $3,55 (+41,43%) прогноз Ренессанс Капитал к 03.09.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 66,5 (-0,41) Quote, 04 сен, 14:41
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 73,06 (-0,14) Quote, 04 сен, 14:41
Неформальная занятость в России резко выросла Экономика, 00:02 Неформальная занятость приблизилась к рекорду кризисного 2016 года Pro, 00:00 Британские депутаты отвергли предложение Джонсона о досрочных выборах Политика, 04 сен, 23:59 Суд отклонил иск «Лаборатории Касперского» к трем бывшим сотрудникам Технологии и медиа, 04 сен, 23:45 Трамп допустил встречу с президентом Ирана на Генассамблее ООН Политика, 04 сен, 23:22 Акции ВТБ подорожали на 10% после новостей об увеличении дивидендов Бизнес, 04 сен, 23:10 СМИ обнаружили в Эстонии секретную базу спецназа США Политика, 04 сен, 22:58 Россия поднялась в рейтинге безопасных для туристов стран Общество, 04 сен, 22:37 Аксенов объяснил детям езду Путина на мотоцикле без шлема в Крыму Общество, 04 сен, 22:27 «Спартак» выиграл первый матч в КХЛ под руководством Олега Знарка Спорт, 04 сен, 22:26 Палата общин решила обязать правительство Джонсона отсрочить Brexit Политика, 04 сен, 22:11 В штате Мичиган запретили продажу ароматизированных электронных сигарет Общество, 04 сен, 22:03 Российские волейболистки потерпели поражение в четвертьфинале ЧЕ Спорт, 04 сен, 22:00 Лавров прокомментировал слова о «стуке со дна» в международных отношениях Политика, 04 сен, 21:56
Технологии и медиа ,  
0 
Суд отклонил иск «Лаборатории Касперского» к трем бывшим сотрудникам
Антивирусная лаборатория обвинила экс-сотрудников в присвоении интеллектуальной собственности и ее дальнейшем использовании в созданной ими компании
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы отклонил иск АО «Лаборатория Касперского» к ООО «Киберсекьюрити Солюшнс», созданному ее бывшими сотрудниками. О решении суда говорится в картотеки арбитражных дел.

«В иске отказать полностью», — говорится в судебном акте. Решение было вынесено 30 августа, а опубликовано в картотеке 4 сентября.

В пресс-службе «Касперского» сообщили RNS, что компания, вероятнее всего, подаст апелляцию на это решение, так как суд, по ее мнению, должным образом не учел определенные обстоятельства. «Мы полагаем, суд оставил без удовлетворения исковые требования «Лаборатории Касперского» в связи с тем, что споры по интеллектуальной собственности, особенно в области информационных технологий, являются по своему характеру очень сложными», — заявили в пресс-службе.

Технологии и медиа
«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС

Там отметили, что, как правило, такие термины, как программно-облачные решения и действия с ними, вызывают определенные сложности в восприятии. Кроме того, в компании посетовали на то, что в настоящее время суды слишком загружены и ограничены во времени для того, чтобы погрузиться во все аспекты дела.

Как отмечается в карточке дела, «Лаборатория Касперского» подала иск к «Киберсекьюрити Солюшнс», в котором потребовала признать факт того, что бывшие сотрудники компании после увольнения «использовали результаты интеллектуальной деятельности», который принадлежали «Лаборатории Касперского». Помимо этого антивирусная компания потребовала запретить столичной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) осуществлять регистрационные действия, которые направлены на ликвидацию «Киберсекьюрити Солюшнс» до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения спора между двумя компаниями.

Политика
Суд отклонил иск Касперского из-за запрета софта для госучреждений США

«Ведомости» сообщают, что «Киберсекьюрити Солюшнс» была зарегистрирована в апреле прошлого года Александром Ермаковичем (41% акций), Евгением Колотинским (30%) и Владимиром Скворцовым (29%). В «Лаборатории Касперского» утверждают, что все трое на момент регистрации компании были сотрудниками антивирусной лаборатории. На тот момент, по данным газеты, Ермакович был руководителем Kaspersky Fraud Prevention, а Колотинский — исследовательской группой в отделе защиты от сетевого мошенничества. При этом, кем работал Скворцов, изданию установить не удалось.

Автор: Михаил Юшков
Теги: «Лаборатория Касперского», Арбитражный суд Москвы
Материалы по теме
«Лаборатория Касперского» нашла читающую секретные чаты программу FinSpy
Общество
Касперский выразил сожаление из-за решения суда по запрету софта в США
Политика
Суд отклонил иск Касперского из-за запрета софта для госучреждений США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter