«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС

Российская компания не согласна с политикой Apple в отношении приложений в App Store. Жалоба связана с претензиями Apple к приложению Kaspersky Safe Kids для iOS: компания требовала удалить из него некоторые функции

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

«Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple. Об этом говорится в сообщении на сайте российской компании.

«Заявление касается политики Apple в отношении приложений, распространяющихся через App Store», — говорится в заявлении «Лаборатории».

Российская компания пояснила, что жалоба связана с требованием Apple исключить из приложения Kaspersky Safe Kids для iOS две функции — контроль приложений (позволяет родителям задавать список приложений, которые дети не смогут запустить на основании возрастного рейтинга App Store) и возможность блокировки браузера Safari (позволяет скрывать на устройстве браузеры, чтобы дети могли открывать веб-страницы только через один из них). Без этого приложение не могло пройти проверку для размещения в магазине App Store. В Apple пояснили, что из-за этих функций Kaspersky Safe Kids не соответствует правилам размещения в магазине.

«Раньше никаких вопросов к Kaspersky Safe Kids в этом плане у Apple не было — оно около трех лет размещалось в App Store и удовлетворяло всем условиям, — подчеркнули в «Лаборатории Касперского». — Убирая эти функции из версии Kaspersky Safe Kids для iOS, мы изрядно подводим родителей».

Производитель ПО считает, что Apple изменила свою политику после того, как обнародовала собственную функцию Screen Time, которая фактически является приложением для родительского контроля от Apple.