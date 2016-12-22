Суд отклонил иск Касперского из-за запрета софта для госучреждений США

Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне оставил в силе запрет на использование софта «Лаборатории Касперского» в американских госучреждениях, отклонив иск российской компании. Об этом сообщает репортер издания Politico Эрик Геллер со ссылкой на судебные документы.
В мае суд федерального округа Колумбия также отклонил иски «Лаборатории Касперского», которая требовала отменить запрет на использование софта в американских госструктурах. В суде подчеркивали, что правительственные компьютерные системы являются «чрезвычайно важными стратегическими национальными активами».
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США в сентябре 2017 года запретило госучреждениям использовать программное обеспечение «Лаборатории Ккасперского». В ведомстве утверждали, что софт российской фирмы представляет угрозу безопасности США и может быть использован Россией для доступа к правительственной информации. В «Лаборатории Касперского» отвергали все обвинения. В декабре компания сообщила о намерении обжаловать в суде решение МВБ.