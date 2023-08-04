branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 102,53 (+0,6) Инвестиции, 03 авг, 16:35 Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 93,78 (+0,94) Инвестиции, 03 авг, 16:35
ЦСКА подписал лучшего молодого футболиста Узбекистана Спорт, 15:48
Как взрывом газа в Канске в жилой пятиэтажке вынесло окна. Видео Общество, 15:47
Не игравшая 10 лет Чакветадзе попала в альтернативные списки турниров ITF Спорт, 15:46
Как создать инвесткомитет в компании — 9 рекомендаций Pro, 15:45
Минобороны сообщило о потере украинской армией 25 танков Leopard Политика, 15:43
Собянин рассказал о новом облике «Олимпийского» после реновации Город, 15:41
Путин подписал закон об изменениях в правилах собраний жильцов Недвижимость, 15:20
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Канске произошел взрыв газа в пятиэтажке Общество, 15:17
Как инженеры создали кондитерскую фабрику РБК и КФ «Победа», 15:16
Корейская криптобиржа Upbit обогнала Coinbase и OKX по объемам торгов Крипто, 15:08
Самарский министр здравоохранения опроверг информацию о своем задержании Политика, 15:07
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:04
«Спартак» отказался покупать игрока «Селтика» за «сумасшедшие деньги» Спорт, 14:59
Заммэра Бочкарев рассказал о работе площадки МУФ-2023 в парке «Зарядье» Город, 14:57
Технологии и медиа ,  
0 

Минцифры объяснило появление на «Госуслугах» данных о месте проживания

Минцифры: пользователи «Госуслуг» самостоятельно указывают фактическое место жительства
В Минцифры заявили, что данные о фактическом месте жительства могут потребоваться при запросе определенных услуг. Ранее пользователи «Госуслуг» сообщили о появлении такой информации на портале
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Пользователи «Госуслуг» самостоятельно вносят данные о фактическом месте проживания в личном кабинете или при оформлении ряда услуг. Об этом сообщает Минцифры в своем телеграм-канале.

О том, что на «Госуслугах» появилась графа о фактическом месте жительства, «которая заполняется автоматически», ранее cообщал портал 66.ru. Также об этом писал Forbes — корреспондент издания обнаружил на «Госуслугах» информацию о своем месте проживания, хотя не заполнял соответствующую графу.

Раздел о фактическом месте жительстве является одним из стандартных разделов на сервисе, данные в нем отображаются, если пользователь заполняет их самостоятельно, заявили в министерстве. Однако, подчеркнули в Минцифры, есть услуги, где при отправке заявления необходимо указать адрес фактического проживания.

«Например, паспорт можно получить по месту регистрации или по месту фактического проживания. От этого может зависеть срок оказания услуги. Информация, указанная в форме, подтянется в личный кабинет», — отметили в министерстве.

Для того чтобы удалить или изменить данные о фактическом месте жительства, россиянам нужно зайти в раздел «Адреса» в личном кабинете и внести необходимые изменения.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, подразумевающий возможность рассылки электронных повесток через «Госуслуги».

Читайте на РБК Pro
Возможно, у меня аутизм: как сегодня ставят диагноз взрослым
Как общаться с людьми, чей мозг работает по-другому
Цены на газ в Европе упали до минимумов. Что будет дальше
«Я всегда засыпаю за 10 секунд»: как выстроил свою жизнь кофаундер PayPal

В июле глава государства утвердил новые штрафы за неявку в военкомат или неуказание изменившихся учетных данных. Так, если призывник переехал на новое место жительства, но не сообщил об этом в военкомат, его могут оштрафовать на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Минцифры Госуслуги информация пользователи
Материалы по теме
Россиянам разрешили отправлять уведомления в военкомат через «Госуслуги»
Общество
«Госуслуги» усложнили доступ на портал
Технологии и медиа
Минцифры опровергло начало рассылки повесток через «Госуслуги»
Политика