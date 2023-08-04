Минцифры объяснило появление на «Госуслугах» данных о месте проживания

В Минцифры заявили, что данные о фактическом месте жительства могут потребоваться при запросе определенных услуг. Ранее пользователи «Госуслуг» сообщили о появлении такой информации на портале

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Пользователи «Госуслуг» самостоятельно вносят данные о фактическом месте проживания в личном кабинете или при оформлении ряда услуг. Об этом сообщает Минцифры в своем телеграм-канале.

О том, что на «Госуслугах» появилась графа о фактическом месте жительства, «которая заполняется автоматически», ранее cообщал портал 66.ru. Также об этом писал Forbes — корреспондент издания обнаружил на «Госуслугах» информацию о своем месте проживания, хотя не заполнял соответствующую графу.

Раздел о фактическом месте жительстве является одним из стандартных разделов на сервисе, данные в нем отображаются, если пользователь заполняет их самостоятельно, заявили в министерстве. Однако, подчеркнули в Минцифры, есть услуги, где при отправке заявления необходимо указать адрес фактического проживания.

«Например, паспорт можно получить по месту регистрации или по месту фактического проживания. От этого может зависеть срок оказания услуги. Информация, указанная в форме, подтянется в личный кабинет», — отметили в министерстве.

Для того чтобы удалить или изменить данные о фактическом месте жительства, россиянам нужно зайти в раздел «Адреса» в личном кабинете и внести необходимые изменения.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, подразумевающий возможность рассылки электронных повесток через «Госуслуги».

В июле глава государства утвердил новые штрафы за неявку в военкомат или неуказание изменившихся учетных данных. Так, если призывник переехал на новое место жительства, но не сообщил об этом в военкомат, его могут оштрафовать на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. руб.