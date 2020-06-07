МТС назвал самые популярные в России в 2020 году смартфоны

Apple iPhone 7 (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Самым популярным смартфоном среди российских абонентов МТС в первом квартале 2020 года является Apple iPhone 7. Это следует из анализа компании предпочтений пользователей, результаты которого поступили в РБК.

По данным компании, iPhone 7 используют более 3% от общего числа абонентов. Вторым по популярности в России стал смартфон Honor 10 Lite (дочерний бренд Huawei).Еще один смартфон бренда — Honor 7S занял четвертую позицию.

В десятку наиболее распространенных устройств также вошли три модели Samsung Galaxy — A50, A10 и J1 2016. Кроме того, часто используемыми оказались еще три модели iPhone — 5S, 6 и 6S. Десятым по популярности стал смартфон Xiaomi Redmi Note 7.

По общей совокупности зарегистрированных в сети МТС устройств с 2014 года по июнь 2020 года самым распространенным брендом стал Samsung, отметили в МТС. Доля смартфонов бренда составляет 20%. На гаджеты Huawei приходится 14%, а на Apple — 11,6%.