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МТС назвал самые популярные в России в 2020 году смартфоны

Apple iPhone 7
Apple iPhone 7 (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Самым популярным смартфоном среди российских абонентов МТС в первом квартале 2020 года является Apple iPhone 7. Это следует из анализа компании предпочтений пользователей, результаты которого поступили в РБК.

По данным компании, iPhone 7 используют более 3% от общего числа абонентов. Вторым по популярности в России стал смартфон Honor 10 Lite (дочерний бренд Huawei).Еще один смартфон бренда — Honor 7S занял четвертую позицию.

В десятку наиболее распространенных устройств также вошли три модели Samsung Galaxy — A50, A10 и J1 2016. Кроме того, часто используемыми оказались еще три модели iPhone — 5S, 6 и 6S. Десятым по популярности стал смартфон Xiaomi Redmi Note 7.

По общей совокупности зарегистрированных в сети МТС устройств с 2014 года по июнь 2020 года самым распространенным брендом стал Samsung, отметили в МТС.  Доля смартфонов бренда составляет 20%. На гаджеты Huawei приходится 14%, а на Apple — 11,6%.

«Связной» назвал самые популярные в России смартфоны в первом квартале
Технологии и медиа
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Согласно анализу «Связного», в первом квартале 2020 года самым продаваемым в России смартфоном стал Honor 8A. На втором по популярности месте оказался Samsung Galaxy A10, а на третьем — Honor 10i. По данным ретейлера, за первые три месяца текущего года наиболее продаваемыми стали устройства в ценовом диапазоне от 10 тыс. до 15 тыс. руб. — на них пришлось около 27% от всех продаж (в единицах).

Теги: МТС, смартфон
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Технологии и медиа
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