Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram
В работе мессенджера Telegram произошел сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. О проблемах также сообщает портал Сбой.рф.
Пользователи начали массово сообщать о сбое около 22:45 мск. За час по состоянию на 23:20 мск поступило 2515 жалоб. В других странах неполадок в работе Telegram не наблюдается, свидетельствуют данные международной версии Downdetector.
В России чаще всего обращения поступают из Татарстана (25%) и Нижегородской (14%) и Самарской областей (11%). Чаще других россиян о проблемах сообщают и жители Ульяновской области (8%), а также Санкт-Петербурга (5%).
Почти половина пользователей (46%) сообщает о сбоях в работе мобильного приложения. Каждый четвертый (25%) сообщает о проблемах с получением оповещений, почти столько же пользователей (23%) жалуются на неполадки в работе сайта. 2% пользователей охарактеризовали проблемы как «общий сбой».
В комментариях люди жалуются, что им не приходят сообщения, не загружается медиаконтент. У некоторых пользователей не открывается мобильное приложение, другие наблюдают проблему с установкой соединения.
Один из последних крупных сбоев в работе Telegram произошел в середине мая. За сутки с 16 на 17 мая сбои зафиксировали около 135 тыс. пользователей из Петербурга, Москвы, Нижегородской области и других регионов. У них не отправлялись сообщения, не приходили уведомления, а также не открывались медиафайлы.
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