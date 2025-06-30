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Технологии и медиа ,  
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Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram

Российские пользователи пожаловались на сбой в работе мобильного приложения, проблемы с получением оповещений и неполадки в работе сайта Telegram. Сбой возник около 23:45 мск. За рубежом массово о проблеме не сообщают

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. О проблемах также сообщает портал Сбой.рф.

Пользователи начали массово сообщать о сбое около 22:45 мск. За час по состоянию на 23:20 мск поступило 2515 жалоб. В других странах неполадок в работе Telegram не наблюдается, свидетельствуют данные международной версии Downdetector.

В России чаще всего обращения поступают из Татарстана (25%) и Нижегородской (14%) и Самарской областей (11%). Чаще других россиян о проблемах сообщают и жители Ульяновской области (8%), а также Санкт-Петербурга (5%).

Почти половина пользователей (46%) сообщает о сбоях в работе мобильного приложения. Каждый четвертый (25%) сообщает о проблемах с получением оповещений, почти столько же пользователей (23%) жалуются на неполадки в работе сайта. 2% пользователей охарактеризовали проблемы как «общий сбой».

В комментариях люди жалуются, что им не приходят сообщения, не загружается медиаконтент. У некоторых пользователей не открывается мобильное приложение, другие наблюдают проблему с установкой соединения.

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Фото:Олег Елков / ТАСС

Один из последних крупных сбоев в работе Telegram произошел в середине мая. За сутки с 16 на 17 мая сбои зафиксировали около 135 тыс. пользователей из Петербурга, Москвы, Нижегородской области и других регионов. У них не отправлялись сообщения, не приходили уведомления, а также не открывались медиафайлы.

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