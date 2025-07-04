У МТС и МГТС произошел сбой

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В работе мобильного оператора МТС и оператора МГТС произошли сбои. По данным портала Downdetector, к 14:30 число жалоб на работу МТС достигало 2 тыс. Аналогичное число — у МГТС. Корреспондент РБК также сообщил о том, что у него не работает домашний интернет от МГТС.

РБК отправил запрос в МТС.

В конце июня сбой произошел в работе сотового оператора T2.

За сутки сервис Downdetector зарегистрировал почти 13 тыс. жалоб пользователей. С 11:00 до 12:00 мск было зафиксировано почти 3 тыс. сообщений о неполадках.

Абоненты преимущественно из Москвы, Петербурга и Нижегородской области сообщали об общем сбое связи, а также о проблемах с доступом к приложению и в работе сайта оператора.

В начале мая в работе нескольких операторов сотовой связи и интернета произошел сбой. На проблемы со связью жаловались пользователи Т2, МТС, «МегаФона», Yota и «Билайна», также были зафиксированы жалобы на работу мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Большая часть жалоб поступила из Москвы. Проблемы со связью также затронули жителей Подмосковья, Калужской, Ивановской, Нижегородской областей, Северной Осетии и Петербурга.

В компании «МегаФон» тогда заявили, что сложности в работе с интернетом возникли по независящим от оператора причинам.