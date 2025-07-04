«Первый канал» вернулся в тройку лидеров по итогам первого полугодия

«Россия 1» и НТВ удержали лидерство среди вещателей по доле аудитории по итогам первой половины 2025 года, подсчитал Mediascope. В топ-3 также вернулся «Первый канал»

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

«Первый канал» вернулся в тройку лидеров среди вещателей по доле аудитории. Это следует из данных единого измерителя телеаудитории Mediascope по итогам первой половины 2025 года.

Как считали Данные Mediascope охватывают все население России старше четырех лет. Учитывается просмотр телевизора дома и на даче. Доля отражает среднее количество зрителей конкретного канала в минуту, выраженное в процентах от телезрителей в целом.

Первое и второе место, как и годом ранее, удерживают флагман государственного холдинга ВГТРК — «Россия 1» и принадлежащий холдингу «Газпром-Медиа» канал НТВ. Доля «России 1» относительно первого полугодия 2024 года не изменилась и осталась на уровне 14%. НТВ при этом прирос на 0,3 п.п., его доля составила 9,9%.

Из тройки лидеров «Первый канал» выбыл по итогам января—июня 2024 года: канал тогда занял в рейтинге четвертое место с долей 7,3%, такая же позиция была у него и по итогам полного прошлого года. Несмотря на то что в первой половине 2025-го его доля не изменилась, ему удалось обойти «Пятый канал» (принадлежит Национальной Медиа Группе) и занять третье место. Доля «Пятого» при этом составила 6,9 против 7,7% годом ранее.

Далее в топ-10 по итогам полугодия следуют РЕН ТВ (также принадлежит Национальной Медиа Группе) с долей 6,7%, «Домашний» (5,2%), СТС (4%), ТНТ (3,7%), «ТВ Центр» (3,5%) и «Карусель» (3,1%).

В пресс-службе «Первого канала» не ответили на запрос РБК, представитель ВГТРК от комментариев отказался.

Каналы НМГ «продолжают сохранять лидирующие места в топ-10 каналов по доле аудитории в первом полугодии», утверждают в пресс-службе холдинга. При этом РЕН ТВ показал заметный рост во втором квартале по сравнению с первым, а по итогам июня у канала, по данным НМГ, «исторически наивысшая доля с начала измерений».

Генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн рост канала в первой половине 2025 года связал с сильной «сериальной линейкой и популярными развлекательными шоу». В качестве примера он привел шоу «Маска» и телесериал «Первый отдел» (у него доля серии достигала 24,6% — это отражает максимальный показатель смотрения в рамках проекта). «Отдельно стоит выделить результаты НТВ 9 мая этого года, когда доля канала выросла на 43% относительно прошлого года и составила 13%», — подчеркнул Вайнштейн.