«Пятый канал» занял место «Первого» в тройке ТВ-вещателей

«Пятый канал» вошел в топ-3 российских вещателей по итогам первой половины 2024 года, сообщила компания Mediascope. Занимавший прежде эту позицию «Первый» опустился на четвертое место. Лидерство сохраняет гостелеканал «Россия 1»

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

«Пятый канал» по итогам первого полугодия 2024 года занял третье место в рейтинге российских вещателей по доле аудитории. Это следует из данных единого измерителя Mediascope, учитывающих телесмотрение во всех городах, а также селах и малых населенных пунктах России среди зрителей старше 4-х лет.

Первое место по итогам полугодия удерживает флагман госхолдинга ВГТРК — канал «Россия 1». Его доля аудитории (то есть, среднее количество зрителей в минуту, выраженное в процентах от всех, у кого на этот момент включен телевизор) составила 14%. На втором месте — принадлежащий холдингу «Газпром-медиа» НТВ с долей 9,6%. Замыкает тройку лидеров «Пятый канал» — 7,7%.

Еще год назад, по итогам 2023 года, топ-3 лидеров телевещания выглядел иначе. Первое и второе места также удерживали «Россия 1» (14,5%) и НТВ (9,7%), при этом их доли в целом были выше. Однако на третьем месте был «Первый канал» с долей 7,43%. Данные за первую половину 2023 года в Mediascope не представили.

Сейчас «Первый» расположился на четвертом месте с долей 7,3%. В топ-5 также вошел «Рен ТВ» с показателем 6,8%. Далее следуют «Домашний» (5,2%), СТС (4,3%), «ТВ Центр» (3,6%), ТНТ (3,6%) и «Звезда» (2,8%).

Сами по себе данные по так называемой панели «0+», учитывающей все города, села и малые населенные пункты, а не только те, население которых превышает 100 тыс. человек, компания публикует впервые. Прежде они использовались только для определения стоимости рекламы. Сама по себе эта панель появилась в 2019 году, но в открытых источниках данных по телевизионным предпочтениям жителей всей страны не было из-за согласованной позиции Mediascope с телеканалами.

В пресс-службе Национальной медиа группы (владеет в том числе «Пятым», «Рен ТВ», СТС) решение Mediascope публиковать данные по всем городам России, а не только по крупным, назвали «вполне логичным». «Результаты «Пятого канала» и «Рен ТВ» по итогам полугодия — это результаты эффективной работы команд каналов, — отметили в пресс-службе группы. — Они активно наращивают собственное производство — как в части сериалов, так и научно-популярных шоу, программ разного формата, укрепляя свою аудиторию и привлекая новых зрителей».

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, комментируя рейтинг, заявил РБК, что канал «второй год подряд уверенно «номер два» среди всех телеканалов страны». «Мы также прирастаем аудиторией, — добавляет он. — Например, относительно первого полугодия 2023 года доля среди зрителей от 11-и до 34-х лет выросла на 19%, доля женщин от 14-и до 39-и лет — на 8%, женщин от 18-и до 25-и лет — на 40%, доля семейных зрителей до 40 лет — на 7%».

РБК направил запрос в пресс-службы ВГТРК и «Первого канала».