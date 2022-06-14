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Политика ,  
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Рогозин в ответ на критику назвал Кудрина профессиональным либералом

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что его возмутили «публичные враждебные заявления» руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина об успешности космической госпрограммы
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале назвал возмутительными «публичные враждебные заявления» главы Счетной палаты Алексея Кудрина, по словам которого, из всех госпрограмм космическая реализуется наименее успешно.

«Руководитель Счетной палаты должен быть прежде всего высококвалифицированным и объективным специалистом, а не профессиональным либералом на высокой госдолжности», — считает Рогозин.

В Счетной палате отказались от комментариев.

«Роскосмос» поспорил с Кудриным об успешности космической госпрограммы
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Фото:Bill Ingalls / Getty Images

Кудрин поделился своей оценкой эффективности госпрограмм на встрече с президентом Владимиром Путиным 14 июня. В числе наиболее успешных чиновник назвал те, что затрагивают вопросы развития сельского хозяйства, транспортной системы, атомного машиностроительного комплекса, а также программу «Доступная среда». «Среди таких программ, которые как раз в обратную сторону, мы показываем недостатки, — это развитие космической деятельности», — сказал он.

В пресс-службе «Роскосмоса» в ответ на это заявили, что эффективность выполнения госпрограммы «Космическая деятельность России» соответствует уровню не менее 95%. Госкорпорация указала на выросшие показатели кассового исполнения федерального бюджета и «опережающее размещение государственного оборонного заказа». Кроме того, добавили в «Роскосмосе», он провел 85 успешных пусков ракет-носителей различных классов подряд, что стало рекордом для современной России.

В то же время госкорпорация отметила, что действующая методика оценки эффективности госпрограмм носит формальный характер и не учитывает внешние факторы, в том числе действующие с 2014 года санкции против российской ракетно-космической промышленности, а также особенности космической деятельности.

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Госпрограмма «Космическая деятельность России» включает подпрограммы по всем направлениям развития космической деятельности, она рассчитана до 2030 года. Рогозин говорил, что она будет корректироваться каждые пять лет.

Согласно отчету «Роскосмоса» за 2020 год, госкорпорация выполнила профильную программу лишь на 63,9%, это объяснили пандемией коронавируса и санкциями.

25 мая Кудрин, выступая на правительственном часе в Госдуме, заявил, что Счетная палата подготовила новые методики оценки эффективности государственных программ. Ведомство направило замечания в Минэкономразвития и вместе с правительством дорабатывает систему оценки эффективности по целям, мерам, чтобы показатели соответствовали друг другу, говорил он.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Иван Ткачёв
Дмитрий Рогозин Роскосмос Счетная палата Алексей Кудрин

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