Schneider Electric продаст российские активы менеджменту

На Россию приходится до 2% общих доходов Schneider Electric. Ранее компания приостановила инвестиции и поставки в Россию и Белоруссию

Фото: Charles Platiau / Reuters

Французская Schneider Electric объявила, что намерена продать свои российские активы местному менеджменту, предварительно согласовав сделку с российскими властями. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«После тщательного анализа своей структуры и возможностей Schneider Electric объявляет о подписании письма о намерениях продать Schneider Electric Russia местной управляющей команде. Это соглашение должны одобрить местные власти», — сказано в сообщении.

На Россию приходится до 2% общих доходов Schneider Electric. В результате продажи и сворачивания своего присутствия в России компания рассчитывает списать до €300 млн чистой балансовой стоимости, отметили в Schneider.

Ранее 18 марта компания приостановила инвестиции и поставки в Россию и Белоруссию. В двух странах у Schneider Electric работает 3500 человек. Это решение было принято на фоне российской военной операции на Украине.

Schneider Electric — французская энергетическая и машиностроительная компания. В России наиболее известна благодаря электрораспределительному оборудованию, включая розетки и выключатели. На сайте компании говорится, что она вложила уже более $1 млрд в российские производственные мощности. Более 60% продукции, поставляемой Schneider Electric российским клиентам, производится в России на пяти принадлежащих ей заводах (в Марий Эл, Ленинградской области, Самаре).

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С конца февраля ряд зарубежных компаний заявляли об уходе с российского рынка, значительном сокращении продукции или прекращении инвестиций в России. В частности, деловую активность в России решили приостановить Acer, Samsung, Apple и LG и другие.

В начале марта правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет мер поддержки экономики России, который среди прочего предусматривал внешнее управление для производств тех компаний, которые уходят с отечественного рынка.

Президент Владимир Путин идею поддержал. Он выразил уверенность в том, что у властей есть достаточно легальных и рыночных инструментов для этого, и призвал действовать в этом вопросе «решительно» и передавать закрывающиеся предприятия тем, «кто работать хочет».