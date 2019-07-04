Apple впервые раскрыла число запросов государств об удалении приложений

Больше всего запросов удалить различные приложение из App Store направил Китай

Фото: Jason Lee / Reuters

Компания Apple раскрыла число запросов, которые получила от официальных органов разных стран с просьбами удалить приложения из App Store в связи с нарушениями местного законодательства. Отчет опубликован (.pdf) на сайте компании, он охватывает период с 1 июля по 31 декабря 2018 года.

В общей сложности компания получила просьбы удалить 770 приложений. Больше всего от Китая, который попросил удалить из App Store 626 приложений, большинство из которых было связано с порнографией или азартными играми. Удалено было 517 из них.

На втором месте — Норвегия, которая просила удалить 37 приложений (все просьбы выполнены, нарушения связаны с азартными играми). На третьем месте — Вьетнам: 29 приложений (большинство относится к азартным играм), удалено девять приложений.

Власти Саудовской Аравии обратились в компанию с просьбами удалить 25 приложений (все запросы связаны с нарушениям законов о конфиденциальности и все удовлетворены). Чуть меньше направила Швейцария — 19 приложений (азартные игры, 15 удалено).