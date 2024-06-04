 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

Бакальчук предложила «налоговый тандем» бизнеса и государства

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Сюжет
Налоги для юридических лиц в 2024 году
Глава Wildberries предложила в дополнение к прогрессивной шкале НДС для поддержки малого и среднего бизнеса передать маркетплейсам функции налогового агента. В то же время она рассчитывает на меры поддержки для интернет-площадок

«Что же должно быть сделано для развития МСП и повышения конкурентоспособности? — рассуждает в колонке для РБК глава Wildberries Татьяна Бакальчук. — В этом вопросе должен быть некий тандем бизнеса с государством».

По ее версии, предложенная Минфином прогрессивная шкала НДС позволит участникам рынка с более низкими оборотами эффективно конкурировать с крупным бизнесом, что поспособствует развитию малого и среднего бизнеса в стране.

«Для малого бизнеса налоговые и административные условия должны быть максимально просты, чтобы издержки выхода на рынок не становились непомерным бременем. Налоговая нагрузка должна повышаться с ростом возможностей бизнеса», — убеждена Бакальчук.

По ее словам, малый и средний бизнес сейчас практически полностью отдают бухгалтерский, налоговый и кадровый учет на аутсорс банкам и специализированным организациям. Но при этом возникает «прослойка» посредников, затраты на которые для МСП только растут.

«Благоприятный эффект окажут снижение нагрузки по подаче налоговой отчетности, автоматический расчет налогов, в том числе налаживание автоматического канала обмена информацией между бизнесом и государством», — указала глава интернет-площадки. Она напомнила, что на разных площадках ранее обсуждалась инициатива наделить маркетплейсы функциями налогового агента, при которой площадка сама удерживает определенный объем налога с каждого продавца в зависимости от его системы налогообложения.

«Крупный бизнес, в свою очередь, несет социальную ответственность перед гражданами и государством. Развитие крупного бизнеса, у которого увеличится фискальная нагрузка и который вкладывается в свое развитие, необходимо поощрять путем разработки дополнительных льгот для реализации инфраструктурных и социальных проектов, а также для развития IT-инфраструктуры», — заявила Бакальчук.

Wildberries, по словам Бакальчук, уплатила более 78,5 млрд руб. налогов за 2023 год: «Если рассматривать тот факт, что Wildberries — это цифровая платформа, в рамках которой сотни тысяч продавцов создали на ней свой бизнес и активно ведут всю свою деятельность именно на ней, тоже платят налоги, то совокупно эта сумма будет кратно больше».

Бакальчук — РБК: «Когда у тебя кризисы, ты знаешь, с чего начинать»
Бизнес
Татьяна Бакальчук

При этом Wildberries хотя и является аккредитованной IT-компанией, налоговые льготы к доходам от своей основной деятельности не применяет. Получать их, по словам Бакальчук, может только дочерняя компания «ВБ-Тех», отдельно выделенная под IT-разработку, или исследовательская компания — резидент «Сколково». «Также существует прямое исключение для маркетплейсов в льготах по НДС в части дохода от программного обеспечения, включенного в реестр российского ПО», — указала Бакальчук. Она выразила надежду в дальнейшем «увидеть адресные меры поддержки для IT-компаний на российском рынке e-commerce».

Пока подобные льготы публично не обсуждались. Наоборот, в мае глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил исключить маркетплейсы из получателей льгот по НДС и привлечению к работе иностранных сотрудников, сообщали «РИА Новости». Соответствующие законопроекты были подготовлены сенатором, поскольку «такая ситуация не обеспечивает добросовестную конкуренцию маркетплейсов с торговыми сетями и иными участниками торговли».

Глава Ингушетии впервые рассказал о задержании брата, которого подозревают в хищении 
2 млрд руб.

Офис Зеленского не будет обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности

Цены на газ в Европе подскочили до максимума с декабря прошлого года

Ливни вызвали сильные наводнения на юге Германии. Видео

Блиновская подала заявление о банкротстве. Подробности

Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества

Что будет с ключевой ставкой 7 июня. Аналитики дали прогноз

Начались съемки продолжения «Чебурашки». Первые кадры

Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами

Что известно о новой Lada Iskra. Все подробности за три дня до премьеры

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба
Авторы
Теги
Компании
Персоны
Александр Ситюков Александр Ситюков
Wildberries Татьяна Бакальчук налоговая реформа интернет-торговля
ООО "Вайлдберриз"
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
Материалы по теме
Бакальчук — РБК: «Когда у тебя кризисы, ты знаешь, с чего начинать»
Бизнес
Wildberries вложит более ₽100 млрд в строительство складов
Технологии и медиа
Исполнительным директором Wildberries станет экс-топ-менеджер «Магнита»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 96,87 (-0,92) Инвестиции, 03 июн, 16:36 Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 89,38 (-0,82) Инвестиции, 03 июн, 16:36
Сплетни на работе: кому они вредят в первую очередь — The Economist Pro, 08:40
Бастрыкин запросил доклад по делу об оскорблении военнослужащих в такси Общество, 08:31
Российские военные ударили «Бастионами» по объектам ВСУ на Украине Политика, 08:20
В мире — демографический кризис. Экономики каких стран под угрозой Pro, 08:18
«Породистые» тихие и игристые: что будет пить Петербург во время ПМЭФ Вино, 08:15
Bloomberg узнал о переговорах с Нигером по покупке урановых активов Бизнес, 08:13
Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС Политика, 08:10
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Китайский зонд «Чанъэ-6» с образцами грунта взлетел с Луны Технологии и медиа, 08:04
Брокеры начали предупреждать клиентов о конфликте интересов при IPO Инвестиции, 08:00
Как устроен прогрессивный подоходный налог в странах БРИКС Экономика, 07:30
Бакальчук предложила «налоговый тандем» бизнеса и государства Технологии и медиа, 07:30
ТАСС узнал о проверке Макаревича по делу об экстремизме Политика, 07:29
Какие инструменты помогут анализировать продажи в e-commerce РБК и Яндекс, 07:21
Фонды облигаций показали рекордный с весны 2020-го отток средств клиентов Pro, 07:02