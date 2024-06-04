Бакальчук предложила «налоговый тандем» бизнеса и государства

Глава Wildberries предложила в дополнение к прогрессивной шкале НДС для поддержки малого и среднего бизнеса передать маркетплейсам функции налогового агента. В то же время она рассчитывает на меры поддержки для интернет-площадок

«Что же должно быть сделано для развития МСП и повышения конкурентоспособности? — рассуждает в колонке для РБК глава Wildberries Татьяна Бакальчук. — В этом вопросе должен быть некий тандем бизнеса с государством».

По ее версии, предложенная Минфином прогрессивная шкала НДС позволит участникам рынка с более низкими оборотами эффективно конкурировать с крупным бизнесом, что поспособствует развитию малого и среднего бизнеса в стране.

«Для малого бизнеса налоговые и административные условия должны быть максимально просты, чтобы издержки выхода на рынок не становились непомерным бременем. Налоговая нагрузка должна повышаться с ростом возможностей бизнеса», — убеждена Бакальчук.

По ее словам, малый и средний бизнес сейчас практически полностью отдают бухгалтерский, налоговый и кадровый учет на аутсорс банкам и специализированным организациям. Но при этом возникает «прослойка» посредников, затраты на которые для МСП только растут.

«Благоприятный эффект окажут снижение нагрузки по подаче налоговой отчетности, автоматический расчет налогов, в том числе налаживание автоматического канала обмена информацией между бизнесом и государством», — указала глава интернет-площадки. Она напомнила, что на разных площадках ранее обсуждалась инициатива наделить маркетплейсы функциями налогового агента, при которой площадка сама удерживает определенный объем налога с каждого продавца в зависимости от его системы налогообложения.

«Крупный бизнес, в свою очередь, несет социальную ответственность перед гражданами и государством. Развитие крупного бизнеса, у которого увеличится фискальная нагрузка и который вкладывается в свое развитие, необходимо поощрять путем разработки дополнительных льгот для реализации инфраструктурных и социальных проектов, а также для развития IT-инфраструктуры», — заявила Бакальчук.

Wildberries, по словам Бакальчук, уплатила более 78,5 млрд руб. налогов за 2023 год: «Если рассматривать тот факт, что Wildberries — это цифровая платформа, в рамках которой сотни тысяч продавцов создали на ней свой бизнес и активно ведут всю свою деятельность именно на ней, тоже платят налоги, то совокупно эта сумма будет кратно больше».

При этом Wildberries хотя и является аккредитованной IT-компанией, налоговые льготы к доходам от своей основной деятельности не применяет. Получать их, по словам Бакальчук, может только дочерняя компания «ВБ-Тех», отдельно выделенная под IT-разработку, или исследовательская компания — резидент «Сколково». «Также существует прямое исключение для маркетплейсов в льготах по НДС в части дохода от программного обеспечения, включенного в реестр российского ПО», — указала Бакальчук. Она выразила надежду в дальнейшем «увидеть адресные меры поддержки для IT-компаний на российском рынке e-commerce».

Пока подобные льготы публично не обсуждались. Наоборот, в мае глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил исключить маркетплейсы из получателей льгот по НДС и привлечению к работе иностранных сотрудников, сообщали «РИА Новости». Соответствующие законопроекты были подготовлены сенатором, поскольку «такая ситуация не обеспечивает добросовестную конкуренцию маркетплейсов с торговыми сетями и иными участниками торговли».