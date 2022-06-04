«Роснефть» подала в суд на американский Forbes

Иск «Роснефти» поступил в суд 2 июня, ответчиком по нему выступает Forbes Media LLC — издатель американского Forbes

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«Роснефть» направила в Арбитражный суд Москвы иск против американской компании Forbes Media LLC, которая издает одноименный журнал.

Как следует из электронной картотеки дел, исковое заявление поступило в суд 2 июня, оно еще не принято к производству. Дело передали судье Анне Мищенко. Других подробностей не приводится.

РБК направил запрос в российский Forbes и в пресс-центр «Роснефти».

Forbes Media владеет правами на журнал Forbes, который выходит в десятках стран.

В 2021 году «Роснефть» подала несколько исков против СМИ, в том числе к Bloomberg, РБК, «Новой газете» и другим. Одним из них стал иск против издателя российской версии Forbes «Ас Рус Медиа» и журналиста Дмитрия Яковенко.

Как следует из решения инстанции, претензии компании вызвала статья от апреля 2021 года. Суд признал сведения из нее порочащими деловую репутацию нефтяной компании, постановил удалить их и опубликовать опровержение. С Яковенко взыскали 6 тыс. руб. госпошлины, а с «Ас Рус Медиа» — 30 тыс. руб.

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Рекордный для медиарынка иск на сумму 43 млрд руб. «Роснефть» подала в мае 2020 года к РБК. В июле 2020 года иск был отозван.

В конце апреля апелляционный суд встал на сторону «Роснефти» по двум искам о статьях РБК — о Пайяхском месторождении и «Нефтегазхолдинге», принадлежащем экс-президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатову (возглавлял компанию с 2008 по 2012 годы), и материале об обстоятельствах выхода «Роснефти» из капитала «Томскнефти». Иски были поданы в сентябре 2021 года, в декабре их удовлетворил суд первой инстанции. С января 2022 года суд рассматривал апелляцию РБК, но также встал на сторону госкомпании.