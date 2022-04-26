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РБК проиграл суды по двум искам «Роснефти»

Аппеляционный суд встал на сторону «Роснефти» по искам о двух статьях РБК. Ранее госкомпания подавала и выигрывала иски против Bloomberg, «Эха Москвы» и «Дождя»
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Компания «Роснефть» выиграла апелляцию по двум искам против РБК в связи со статьей о Пайяхском месторождении и «Нефтегазхолдинге», принадлежащем экс-президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, и материалом, посвященным выходу «Роснефти» из капитала «Томскнефти». Измененные тексты материалов с опровержением, по решению суда, опубликованы на сайте РБК.

В первой статье сообщалось о планах «Роснефти» купить у компании Эдуарда Худайнатова — «Нефтегазхолдинга» — одно из месторождений, а также о намерении госкомпании продать доли в нескольких действующих активах. Второй материал рассказывает об обстоятельствах выхода госкомпании из капитала «Томскнефти».

В марте 2021 года иск к РБК подала Независимая нефтяная компания (ННК), подконтрольная Худайнатову, хотя ННК в тексте не упоминалась. Компания экс-главы «Роснефти» просила взыскать с РБК 693 800 руб. на покрытие судебных расходов и 500 млн руб. на возмещение репутационного ущерба. Этот иск суд удовлетворить отказался, решение было принято в августе.

Вслед за этим, в сентябре, иски к РБК подала «Роснефть». В декабре иски удовлетворил суд первой инстанции. С января суд рассматривал апелляцию РБК, однако в итоге также встал на сторону госкомпании. После того как апелляция оставила в силе решение Арбитражного суда Москвы по иску Роснефти, 18 апреля Арбитражный суд Московского округа по кассационной жалобе ННК отменил решения нижестоящих судов, отказавшихся взыскать с РБК 500 млн руб по иску нефтяной компании в отношении той же статьи, и отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Эдуард Худайнатов возглавлял «Роснефть» с 2008 по 2012 год.

«Роснефть» выиграла суды против Bloomberg и РБК
Технологии и медиа
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

Это не первое судебное разбирательство «Роснефти» с РБК. Весной 2016 года компания подала иск на 3,179 млрд руб. как к изданию, так и к авторам статьи «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP». Тогда ущерб от статьи госкомпания оценила в 3,179 млрд руб. Но в ходе судебных разбирательств сумма компенсации была уменьшена сначала в 8 тыс. раз — до 390 тыс. руб., а затем — до нуля, обязательство выплатить компенсацию было отменено. В итоге стороны пошли на мировое соглашение.

В мае 2020 года «Роснефть» подала еще один иск к РБК, на этот раз — на рекордную для медиарынка сумму в 43 млрд руб. Поводом для иска стал заголовок статьи о том, что ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань», принадлежащее государственной «Росзарубежнефти», стало владельцем 80% в Национальном нефтяном консорциуме (ННК). Статья была основана на данных из ЕГРЮЛ, к ее содержанию у компании претензий не было. Сумму претензий «Роснефть» объясняла «худшей динамикой» акций компании на Московской бирже после выхода публикации РБК (17:16 мск 14 мая) в сравнении с отраслевым индексом ММВБ. В июле 2020 года иск госкомпания отозвала.

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Рекордный иск «Роснефти» из-за заголовка РБК. Что важно знать
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Фото:Максим Шеметов / Reuters

В декабре Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования «Роснефти» к информационному агентству Bloomberg, связанные с статьей о финансировании проекта «Восток Ойл». Заметка была опубликована на сайте Bloomberg 16 марта. После публикации «Роснефть» опубликовала заявление, в котором утверждала, что не обращалась в правительство России за привлечением средств из ФНБ для проекта «Восток Ойл», вслед за чем обратилась с иском в суд.

«Роснефть» также подавала иск к «Дождю» (Минюст внес канал в реестр СМИ-иноагентов) и «Эху Москвы», которые сослались на материал Bloomberg. В мае суд удовлетворил иск нефтекомпании к «Дождю» и обязал его удалить и опровергнуть сведения из новости, написанной на основе заметки агентства. В августе суд принял аналогичное решение по делу «Эха Москвы».

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Роснефть РБК Эдуард Худайнатов ННК Арбитражный суд СМИ журналистика
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