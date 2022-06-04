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Рогозин поручил возобновить работу отключенного Германией телескопа

Глава «Роскосмоса» решил восстановить работу немецкого телескопа на обсерватории «Спектр-РГ», отключенного в конце февраля. В РАН заявили, что делать это нужно по согласованию с Берлином, чтобы не допустить поломки аппарата
Телескоп eROSITA
Телескоп eROSITA (Фото: mpe.mpg.de)

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил на своей странице в Telegram, что поручил восстановить работу немецкого телескопа eROSITA, который входит в состав российско-немецкой орбитальной обсерватории «Спектр-РГ».

Работа космической обсерватории необходима для науки, а у тех, кто «из русофобских соображений» принял решение отключить телескоп, «не было на это морального права», считает глава «Роскосмоса». «Мы исправим ошибку немцев и включим их телескоп на нашей обсерватории «Спектр-РГ», — пообещал он.

«Спектр-РГ» была запущена в июле 2019 года с Байконура ракетой-носителем «Протон-М». В задачи обсерватории входит исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения. Сейчас она находится на расстоянии в 1,5 млн км от Земли.

Рогозин допустил активацию телескопа, который ФРГ потребовала отключить
Технологии и медиа
Космическая обсерватория &laquo;Спектр-РГ&raquo;

На «Спектре-РГ» находятся два телескопа — eROSITA, за который отвечает Институт внеземной физики Макса Планка (MPE), и российский ART-XC. Наземную поддержку обсерватории со стороны России обеспечивают Институт космических исследований (ИКИ) РАН и Научно-производственное объединение (НПО) им. С.А.Лавочкина.

26 февраля, через два дня после начала российской военной операции на Украине, Рогозин сообщил, что немецкая сторона уведомила Москву об отключении eROSITA. 2 июня глава «Роскосмоса» допустил, что телескоп включат в ближайшее время.

По словам научного руководителя обсерватории, академика ИКИ РАН Рашида Сюняева, аппарат находится в режиме safe mode («безопасный режим») российские ученые поддерживают связь с немецкими коллегами по вопросу активации телескопа. Генеральный конструктор НПО им. Лавочкина Александр Ширшаков отметил, что Россия ждет решения немецкой стороны, а восстановление работоспособности обсерватории займет «считанные дни».

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Сюняев при этом подчеркнул в разговоре с «Интерфаксом», что возобновить работу eROSITA возможно только при согласовании с Берлином, а несогласованные действия могут привести к поломке. По его словам, «односторонние действия в такой ситуации только добавляют еще больше недоверия между людьми».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Рогозин Роскосмос телескоп обсерватория Германия
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