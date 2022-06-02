Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 63,66 (+0,92) Инвестиции, 01 июн, 16:33
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 61,47 (-0,13) Инвестиции, 01 июн, 16:33
Рогозин допустил активацию телескопа, который ФРГ потребовала отключить Технологии и медиа, 09:49
В трех регионах внедрят систему распознавания силуэтов Общество, 09:45
Зачем вещам «особый» интернет РБК и МегаФон, 09:43
Вице-мэр Ракова рассказала о новых возможностях трудоустройства в Москве Город, 09:31
Секреты «гамбургерологии»: почему McDonald's не уступает конкурентам Pro, 09:28
Что не так с самостоятельной организацией командировок и чем ее заменить РБК и Trivio, 09:20
Правительство отменило квоты на экспорт некоторых удобрений Экономика, 09:08
Росреестр назвал округа Москвы — лидеры по регистрации новостроек Недвижимость, 09:01
Кадыров выбыл из топ-5 богатейших глав регионов Политика, 09:00
Песков заявил, что Киев «морозит переговоры» Политика, 08:58
Какие практики помогают «отключиться» от мира, чтобы узнать себя РБК и ГАЛС, 08:55
Экономика России под санкциями. Что в новых условиях покупать инвестору Pro, 08:51
Хёрд заявила о разочаровании решением суда по делу против Деппа Общество, 08:46
Гол и пас Панарина помогли «Рейнджерс» крупно обыграть «Тампу» Спорт, 08:35
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Технологии и медиа ,  
0 

Рогозин допустил активацию телескопа, который ФРГ потребовала отключить

Немецкий телескоп eROSITA на совместной российско-немецкой космической обсерватории «Спектр-РГ», который ФРГ потребовала отключить из-за военной операции на Украине, может быть включен в ближайшее время, сообщил в Telegram глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Несмотря на требование Германии выключить на «Спектре РГ» один из двух телескопов, российские специалисты настаивают на продолжении его работы. В ближайшее время «Роскосмос» примет соответствующие решения», — написал Рогозин.

На обсерватории, находящейся в космосе с 2019 года, находятся два телескопа — ART-XC и eROSITA. Задача «Спектра РГ» — исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения. Наземную поддержку обсерватории со стороны России обеспечивают Институт космических исследований (ИКИ) РАН и Научно-производственное объединение (НПО) им. С.А.Лавочкина, за телескоп eROSITA с немецкой стороны отвечает Институт внеземной физики Макса Планка (MPE).

Глава РАН предостерег от разрыва контактов с учеными Европы, США и Японии
Политика
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Как рассказал научный руководитель обсерватории, академик ИКИ РАН Рашид Сюняев, российские ученые поддерживают связь с немецкими коллегами по вопросу активации телескопа, этого события «все ждут». Сейчас аппарат находится в режиме safe mode («безопасный режим»), уточнил он.

«Я разговариваю два раза в неделю обязательно с немецкими коллегами, которые страдают от этого выключения не меньше, чем мы.<...> В любой момент, когда будет можно, в первый же момент прибор будет включен», — сказал он (цитата по ТАСС).

Генеральный конструктор НПО им. Лавочкина Александр Ширшаков отметил, что Россия ждет решения немецкой стороны, а восстановление работоспособности обсерватории займет «считанные дни».

Читайте на РБК Pro
Pro
Почему ЦБ понизил ставку и что будет с курсом рубля и инфляцией
Статьи
Pro
Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке
Инструкции
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Когда начнется мировой кризис — версии Financial Times и The Economist
Статьи
Pro
Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании
Статьи
Pro
Городские фермы и эффективность почвы: чем занимаются агростартапы из РФ
Статьи
Pro
Фото: Pexels Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным
Инструкции
Pro
Фото: Buda Mendes / Getty Images Импортозамещение в Бразилии оживило рост коррупции. Как это случилось
Статьи
Pro
Фото: Sharon Mccutcheon / Unsplash Вариативные логотипы и шрифты: чем они полезны бизнесу
Статьи
Теги
Роскосмос телескоп Дмитрий Рогозин
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
«Роскосмос» продолжит работать на МКС до появления российской станции
Политика
«Роскосмос» разработает эскиз проекта российской орбитальной станции
Технологии и медиа
Рогозин заявил о попытке ЕКА разрушить сотрудничество России с партнерами
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter