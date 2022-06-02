Рогозин допустил активацию телескопа, который ФРГ потребовала отключить

Немецкий телескоп eROSITA на совместной российско-немецкой космической обсерватории «Спектр-РГ», который ФРГ потребовала отключить из-за военной операции на Украине, может быть включен в ближайшее время, сообщил в Telegram глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Несмотря на требование Германии выключить на «Спектре РГ» один из двух телескопов, российские специалисты настаивают на продолжении его работы. В ближайшее время «Роскосмос» примет соответствующие решения», — написал Рогозин.

На обсерватории, находящейся в космосе с 2019 года, находятся два телескопа — ART-XC и eROSITA. Задача «Спектра РГ» — исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения. Наземную поддержку обсерватории со стороны России обеспечивают Институт космических исследований (ИКИ) РАН и Научно-производственное объединение (НПО) им. С.А.Лавочкина, за телескоп eROSITA с немецкой стороны отвечает Институт внеземной физики Макса Планка (MPE).

Как рассказал научный руководитель обсерватории, академик ИКИ РАН Рашид Сюняев, российские ученые поддерживают связь с немецкими коллегами по вопросу активации телескопа, этого события «все ждут». Сейчас аппарат находится в режиме safe mode («безопасный режим»), уточнил он.

«Я разговариваю два раза в неделю обязательно с немецкими коллегами, которые страдают от этого выключения не меньше, чем мы.<...> В любой момент, когда будет можно, в первый же момент прибор будет включен», — сказал он (цитата по ТАСС).

Генеральный конструктор НПО им. Лавочкина Александр Ширшаков отметил, что Россия ждет решения немецкой стороны, а восстановление работоспособности обсерватории займет «считанные дни».