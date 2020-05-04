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Технологии и медиа ,  
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Apple представила обновленный MacBook Pro c 13-дюймовым дисплеем

Впервые за историю 13-дюймовых MacBook Pro компания создала конфигурацию с 32 Гб памяти. Apple в 2,8 раз увеличила производительность ноутбука за счет четырехъядерного процессора, не утяжелив устройство весом 1,4 кг
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Фото: Stephen Lam / Getty Images
Фото: Stephen Lam / Getty Images

Apple обновила линейку своих ноутбуков, представив новую модель MacBook Pro с 13-дюймовым дисплеем, клавиатурой Magic Keyboard и накопитель, емкость которого вдвое больше той, что у других конфигураций компьютера. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Клавиатуру Magic Keyboard до этого компания установила на 16-дюймовом MacBook Pro и ноутбуке Macbook Air. Она включает в себя сенсорную панель Touch Bar, датчик Touch ID, а также физическую клавишу Escape. Apple отмечает, что эта клавиатура создана для максимально удобного набора текста на ноутбуках компании.

Емкость накопителя в новой модели ноутбука компания увеличила с 256 Гб до 1 Тб. Тем, кому потребуется дополнительное место для хранения могут установить SSD‑накопители емкостью до 4 Тб. Кроме того, новый MacBook Pro 13 оснастили четырехъядерным процессором Intel Core десятого поколения с ускорением Turbo Boost до 4,1 ГГц. Apple отмечает, что в предыдущих моделях того же ноутбука использовался двухъядерный процессор, и теперь производительность вырастет в 2,8 раза.

Помимо этого Apple впервые в истории 13-дюймового MacBook Pro создала конфигурацию с 32 Гб памяти. Такой объем позволяет до 50% быстрее обрабатывать в Photoshop изображения, у которых разрешение составляет миллионы пикселей, отмечает компания. При этом новый ноутбук в алюминиевом корпусе весит всего 1,4 кг.

Apple представила MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем
Технологии и медиа
Фото: apple.com

Новую модель также оснастили чипом второго поколения Apple T2 Security Chip, который проверяет, было ли взломано программное обеспечение, изначально устанавливаемое на устройство, а также помогает защитить данные, используемые Touch ID (например, пароли для ноутбука и покупок в интернете).

«Студенты, разработчики и специалисты творческих профессий оценят высокую производительность 13‑дюймового MacBook Pro, великолепный дисплей Retina и аккумулятор на целый день работы. Это самая компактная модель в нашей линейке профессиональных ноутбуков», — отметил старший старший директор Apple по продуктовому маркетингу Mac и iPad Том Богер.

Когда именно новая модель ноутбука поступит в продажу, не уточняется. На российском сайте Apple стоимость компьютера начинается от 119 990 руб.

В ноябре прошлого года компания представила обновленный 16-дюймовый MacBook Pro. Компания отмечала, что это «лучший в мире профессиональный ноутбук, созданный для разработчиков, фотографов, режиссеров, ученых, музыкальных продюсеров» и других людей. Эта модель ноутбука доступна для покупки, в России его стоимость начинается от 199 990 руб.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Apple, MacBook Pro, ноутбук
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