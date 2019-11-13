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Apple представила MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем
Разработчики оснастили новинку клавиатурой Magic Keyboard с усовершенствованным ножничным механизмом. В компьютер можно встроить SSD-накопитель с емкостью 8 ТБ
Фото: apple.com

Apple официально представила новый MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем Retina. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Лучший в мире профессиональный ноутбук, созданный для разработчиков, фотографов, режиссеров, ученых, музыкальных продюсеров и всех, кто полагается на Mac для создания лучших работ своей жизни», — говорится в сообщении.

В компании рассказали, что помимо 16-дюймового дисплея с разрешением 3072x1920 и плотностью пикселей 226 ppi ноутбук будет оснащен новейшими шести- и восьмиядерными процессорами девятого поколения, частота которых может достигать 5,0 ГГц, а также графическим процессором AMD Radeon Pro серии 5000M, звуковой системой с шестью динамиками.

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Кроме того, он получил новую клавиатуру Magic Keyboard с усовершенствованным ножничным механизмом и ходом в 1 мм для более приятного ощущения нажатия клавиш. Также ноутбук оснастили новой системой охлаждения, которая, как заверяют в компании, даст возможность пользователям увеличить максимальную постоянную мощность устройства при интенсивных нагрузках. Еще одним новшеством станет возможность установить SSD-накопитель с емкостью 8 ТБ.

Стоимость нового MacBook Pro будет начинаться от $2,4 тыс. На прилавки американских магазинов новинка поступит в конце этой недели, а в скором времени ее можно будет приобрести и в магазинах по всему миру. На сайте Apple (Россия) указывается, что новый MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем будет стоить 232 990 руб.

Также компания объявила даты старта продаж нового настольного компьютера Mac Pro и монитора Pro Display XDR. Эти новинки будут доступны для покупателей в декабре через официальный сайт Apple. Стоимость компьютера составит $6 тыс. (чуть больше 383 тыс. руб.), а монитора — $5 тыс. (почти 320 тыс. руб.).

Автор: Михаил Юшков
Теги: Apple, MacBook Pro
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