Apple представила MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем

Разработчики оснастили новинку клавиатурой Magic Keyboard с усовершенствованным ножничным механизмом. В компьютер можно встроить SSD-накопитель с емкостью 8 ТБ

Фото: apple.com

Apple официально представила новый MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем Retina. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Лучший в мире профессиональный ноутбук, созданный для разработчиков, фотографов, режиссеров, ученых, музыкальных продюсеров и всех, кто полагается на Mac для создания лучших работ своей жизни», — говорится в сообщении.

В компании рассказали, что помимо 16-дюймового дисплея с разрешением 3072x1920 и плотностью пикселей 226 ppi ноутбук будет оснащен новейшими шести- и восьмиядерными процессорами девятого поколения, частота которых может достигать 5,0 ГГц, а также графическим процессором AMD Radeon Pro серии 5000M, звуковой системой с шестью динамиками.

Кроме того, он получил новую клавиатуру Magic Keyboard с усовершенствованным ножничным механизмом и ходом в 1 мм для более приятного ощущения нажатия клавиш. Также ноутбук оснастили новой системой охлаждения, которая, как заверяют в компании, даст возможность пользователям увеличить максимальную постоянную мощность устройства при интенсивных нагрузках. Еще одним новшеством станет возможность установить SSD-накопитель с емкостью 8 ТБ.