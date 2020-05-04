Британские СМИ заподозрили Россию в кибератаках на разработчиков вакцины

Как пишут The Guardian и Daily Mail, хакеры, связанные, в частности, с Россией, пытались украсть данные о разработке вакцины против COVID-19

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Британские университеты и научные организации, которые изучают коронавирус, подверглись хакерским атакам со стороны «враждебных государств», сообщает The Guardian со ссылкой на Национальный центр кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC).

«Понятно, что к попыткам взлома причастны такие страны, как Иран и Россия», — пишет The Guardin, отмечая, что, по словам экспертов, кибератаки также, возможно, исходили от Китая. Daily Mail уточняет, что кибератаки были связаны с Россией и Ираном.

The Guardian указывает, что хакеры пытались украсть разработки британских организаций, в том числе данные о вакцине против коронавируса. Daily Mail пишет, что они также атаковали данные о врачах и ученых, которые занимаются изучением коронавируса.

В NCSC The Guardian сообщили, что количество подобных прицельных кибератак увеличилось. При этом газета пишет, что на сегодняшний день все попытки взлома систем научных организаций были безуспешными. В частности, центр помогает защитить исследования Оксфордского университета. Бывший кибераналитик Национального агентства по борьбе с преступностью в Великобритании Джеймс Салливан считает, что пандемия приведет к увеличению активности со стороны «враждебных государств». «Это новая возможность для сбора и уничтожения разведданных», — заявил Салливан газете, отметив, что подобные кибератаки могут усугубить политическую напряженность.