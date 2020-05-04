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Пандемия коронавируса ,  
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Британские СМИ заподозрили Россию в кибератаках на разработчиков вакцины

Как пишут The Guardian и Daily Mail, хакеры, связанные, в частности, с Россией, пытались украсть данные о разработке вакцины против COVID-19
Фото: Andrew Milligan / Getty Images
Фото: Andrew Milligan / Getty Images

Британские университеты и научные организации, которые изучают коронавирус, подверглись хакерским атакам со стороны «враждебных государств», сообщает The Guardian со ссылкой на Национальный центр кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC).

«Понятно, что к попыткам взлома причастны такие страны, как Иран и Россия», — пишет The Guardin, отмечая, что, по словам экспертов, кибератаки также, возможно, исходили от Китая. Daily Mail уточняет, что кибератаки были связаны с Россией и Ираном.

The Guardian указывает, что хакеры пытались украсть разработки британских организаций, в том числе данные о вакцине против коронавируса. Daily Mail пишет, что они также атаковали данные о врачах и ученых, которые занимаются изучением коронавируса.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В NCSC The Guardian сообщили, что количество подобных прицельных кибератак увеличилось. При этом газета пишет, что на сегодняшний день все попытки взлома систем научных организаций были безуспешными. В частности, центр помогает защитить исследования Оксфордского университета. Бывший кибераналитик Национального агентства по борьбе с преступностью в Великобритании Джеймс Салливан считает, что пандемия приведет к увеличению активности со стороны «враждебных государств». «Это новая возможность для сбора и уничтожения разведданных», — заявил Салливан газете, отметив, что подобные кибератаки могут усугубить политическую напряженность.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В России хакеры стали предлагать гражданам провериться на коронавирус за 19 тыс. руб. Как сообщала компания Сheck Point Software Technologies, которая специализируется в сфере ИТ-безопасности, в феврале в России был зарегистрирован сайт, посетителям которого предлагали купить «лучший и самый быстрый тест для обнаружения коронавируса по фантастической цене». Эксперты сообщили о росте числа мошеннических сайтов, которые используют в домене слова, связанные с коронавирусом.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: кибератаки, коронавирус, Россия-Великобритания
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