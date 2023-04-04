Гейтс не поддержал Маска и Возняка в вопросе искусственного интеллекта

В конце марта Маск, Возняк и еще более 1 тыс. представителей и экспертов ИТ-отрасли призвали приостановить обучение продвинутого ИИ на полгода, пока не появятся общие протоколы безопасности. Гейтс считает, что это не решит проблем

Билл Гейтс (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Основатель Microsoft Билл Гейтс не поддержал призыв приостановить разработку продвинутого искусственного интеллекта (ИИ), с которым выступили бизнесмен Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и еще более 1 тыс. специалистов отрасли.

«Я не думаю, что просьба к одной конкретной группе сделать паузу [в разработке] решит проблемы», — сказал Гейтс в интервью Reuters. У технологий есть огромные преимущества, и вместо приостановки их развития стоит сосредоточиться на том, как лучше всего использовать разработки в области искусственного интеллекта, считает он. Также, по словам Гейтса, нужно «определить области риска».

Комментируя призыв экспертов, бизнесмен заявил, что не понимает, как его можно осуществить. Также он усомнился, что приостановить исследования будут готовы все страны.

Открытое письмо экспертов и представителей ИТ-отрасли было опубликовано в конце марта. Авторы предупредили, что системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять опасность для общества, и задались вопросом, должны ли люди «рисковать потерей контроля над цивилизацией». Они призвали все ИИ-лаборатории прекратить обучение систем мощнее GPT-4 минимум на полгода, пока не будут созданы общие протоколы безопасности; в обращении говорилось, что если это не удастся сделать быстро, власти «должны вмешаться и ввести мораторий».

Маск, подписавший обращение, напомнил анекдот о технологах-агностиках, которые разработали искусственный суперинтеллект, чтобы узнать, есть ли Бог. Когда они задали этот вопрос, ИИ ответил: «Теперь есть».

Гейтс в конце марта опубликовал статью «Эпоха ИИ началась», в которой изложил свое представление о будущем искусственного интеллекта. Бизнесмен назвал его революционным достижением в области технологий, отметив, что инновационные технологии смогут изменить работу целых отраслей, в том числе сельскохозяйственной, образовательной и области здравоохранения, но обратил внимание и на многочисленные риски, связанные с нейросетями. В частности, заявил Гейтс, с развитием технологий повышается риск угрозы от людей, «вооруженных искусственным интеллектом».