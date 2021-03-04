В РКК «Энергия» заявили о решении продлить срок работы МКС до 2028 года

Такое решение приняли «на верхнем уровне», заявили в корпорации. В ближайшие недели космонавты устранят обнаруженные в российском модуле трещины. Они не повлияют на срок эксплуатации МКС

МКС (Фото: Roscosmos / Global Look Press)

Работа Международной космической станции на земной орбите будет продлена до 2028 года. Об этом телеканалу «Россия 24» сообщил замглавы центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК «Энергия» Юрий Гидзенко.

«Мы сейчас уже думаем, и решение об этом на верхних уровнях уже принято, чтобы станция до 2028 года летала», — сказал Гидзенко. Он отметил, что микротрещины, обнаруженные на МКС, после того как их загерметизируют, не повлияют на срок эксплуатации станции.

Гидзенко рассказал, что сейчас космонавты работают над ликвидацией трещины диной 22 мм и шириной 0,1 мм в российском модуле «Звезда». Вторую микротрещину начнут заделывать после 8–9 марта, к 12 марта работы планируется завершить.

На уточняющие вопросы РБК в «Роскосмосе» отвечать не стали.