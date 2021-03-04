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В РКК «Энергия» заявили о решении продлить срок работы МКС до 2028 года

Такое решение приняли «на верхнем уровне», заявили в корпорации. В ближайшие недели космонавты устранят обнаруженные в российском модуле трещины. Они не повлияют на срок эксплуатации МКС
МКС
МКС (Фото: Roscosmos / Global Look Press)

Работа Международной космической станции на земной орбите будет продлена до 2028 года. Об этом телеканалу «Россия 24» сообщил замглавы центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК «Энергия» Юрий Гидзенко.

«Мы сейчас уже думаем, и решение об этом на верхних уровнях уже принято, чтобы станция до 2028 года летала», — сказал Гидзенко. Он отметил, что микротрещины, обнаруженные на МКС, после того как их загерметизируют, не повлияют на срок эксплуатации станции.

Гидзенко рассказал, что сейчас космонавты работают над ликвидацией трещины диной 22 мм и шириной 0,1 мм в российском модуле «Звезда». Вторую микротрещину начнут заделывать после 8–9 марта, к 12 марта работы планируется завершить.

На уточняющие вопросы РБК в «Роскосмосе» отвечать не стали.

Экипаж заклеил возможные трещины в корпусе российского модуля МКС
Технологии и медиа
Модуль &laquo;Звезда&raquo;

Давление на МКС начало падать в августе 2020 года. Изначально предполагалось, что утечка произошла в американском сегменте станции. Но позже выяснилось, что воздух уходил из-за трещин в российском научном модуле «Звезда».

Всего было обнаружено три места, в том числе в промежуточной камере «Звезды», где потенциально могли образоваться трещины. Из-за них у космонавтов начал заканчиваться запас кислорода. 24 февраля экипаж сделал временную изоляцию всех потенциальных трещин, чтобы точно выяснить, есть ли в этих местах утечка.

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Рогозин заявил о просящейся на пенсию МКС
Технологии и медиа
Фото:roscosmos / Flickr

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснял, что некоторые модули станции были сделаны еще в советское время. Они были рассчитаны на 15 лет, но служат гораздо дольше. В связи с этим проявляется усталость металла, которая приводит к разгерметизации корпуса и другим неполадкам.

«Все равно встанет вопрос о том, что всему свое время. <...> Станция в старых своих моделях начинает потихонечку нам говорить: «Мне уже на пенсию пора», — говорил Рогозин. Он пообещал «вылечить» проблемы МКС и заявлял, что она точно прослужит до 2024 года, а возможно и до 2028-го.

Станция эксплуатируется с 1998 года 14 странами: Россией, США, Японией, Канадой и входящими в Европейское космическое агентство Бельгией, Германией, Данией, Испанией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Францией, Швейцарией и Швецией.

Автор
Михаил Котляр
При участии
Инна Сидоркова
космос МКС станция РКК «Энергия»
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