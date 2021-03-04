В РКК «Энергия» заявили о решении продлить срок работы МКС до 2028 года
Работа Международной космической станции на земной орбите будет продлена до 2028 года. Об этом телеканалу «Россия 24» сообщил замглавы центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК «Энергия» Юрий Гидзенко.
«Мы сейчас уже думаем, и решение об этом на верхних уровнях уже принято, чтобы станция до 2028 года летала», — сказал Гидзенко. Он отметил, что микротрещины, обнаруженные на МКС, после того как их загерметизируют, не повлияют на срок эксплуатации станции.
Гидзенко рассказал, что сейчас космонавты работают над ликвидацией трещины диной 22 мм и шириной 0,1 мм в российском модуле «Звезда». Вторую микротрещину начнут заделывать после 8–9 марта, к 12 марта работы планируется завершить.
На уточняющие вопросы РБК в «Роскосмосе» отвечать не стали.