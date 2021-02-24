Экипаж заклеил возможные трещины в корпусе российского модуля МКС

Модуль «Звезда» (Фото: Роскосмос)

Экипаж МКС провел временную изоляцию «потенциально возможных» трещин на корпусе российского модуля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Результаты работ окончательно будут известны после проведения дополнительной проверки герметичности корпуса переходной камеры», — отметили в госкорпорации.

В сообщении говорится, сейчас специалисты главной оперативной группы управления полетом станции в подмосковном ЦУП проводят анализ полученных от экипажа данных. После этого специалисты определят порядок проведения ремонтно-восстановительных работ на корпусе.

В Роскосмосе отметили, что делать окончательные выводы, в том числе об устранении утечки, преждевременно, пока не будет получена информация об уровне давления и состоянии модуля.