«ИКС Холдинг» купит разработчика средств защиты данных Crosstech

«ИКС Холдинг» планирует купить разработчика средств безопасности данных Crosstech Solutions. Сумма сделки может составить ₽4–5 млрд. Тренд на рынке — объединение небольших компаний в периметре крупных игроков

«ИКС Холдинг» ведет переговоры о покупке 100% компании в области информационной безопасности Crosstech Solutions Group. Об этом РБК рассказали два источника на IT-рынке. По их информации, актив планируется передать в управление входящей в холдинг компании «Гарда», которая занимается информационной безопасностью.

Представитель «ИКС Холдинга» подтвердил РБК факт переговоров, отметив, что они находятся на этапе финализации условий. Сделка направлена на усиление блока «ИКС Безопасность», уточнил он.

Crosstech Solutions Group была создана в 2009 году и до 2019 года называлась «Комплексная защита информации». Она занимается разработкой решений для мониторинга, контроля и комплексной защиты от внутренних угроз. По собственным данным, клиентами компании являются банки, промышленные предприятия, ретейл и госорганизации.

До конца 2022 года входила в IT-группу «Кросс технолоджис», после в течение нескольких лет 51% компании принадлежали Евгению Чугунову, который возглавлял Crosstech Solutions Group с 2019 года до середины января 2026-го; еще 49% был у связанной с Газпромбанком «ГПБ — Техинформзащита». В конце прошлого года владельцем Crosstech Solutions Group стал «РГ Холдинг», который, в свою очередь, принадлежит Ирине Шехтман. Выручка Crosstech Solutions Group за 2024 год (последние доступные данные) составила 1,8 млрд руб., что более чем втрое больше, чем в 2023-м.

«Кросс технолоджис» и Crosstech Solutions Group перестали быть группой компаний в 2023 году и сейчас являются независимыми друг от друга, уточнил РБК представитель «Кросс технолоджис».

Евгений Чугунов и Ирина Шехтман отказались от комментариев. РБК направил запрос в «Гарду» и Газпромбанк.

Чем занимается «ИКС Холдинг» «ИКС Холдинг» был создан в декабре 2018 года предпринимателем Антоном Черепенниковым как многопрофильная IT-группа, объединившая более 20 компаний. В портфель входят, в частности, Yadro, занимающаяся производством вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования; «Бюро 1440», создающее низкоорбитальную спутниковую группировку для оказания услуг доступа в интернет; «Гарда», разрабатывающая решения в области безопасности данных и сетевой инфраструктуры; «Криптонит», специализирующийся на создании программного обеспечения для хранения, обработки и анализа больших данных и др. В 2020–2021 годах владельцем «ИКС Холдинга» была «ЮэСэМ Телеком», 80% которой, в свою очередь, принадлежало USM Group Алишера Усманова. В начале 2022 года USM продала «ИКС Холдинг» обратно Антону Черепенникову. Летом 2023-го Черепенников скончался, а управление группой перешло к основателям входящих в нее компаний. По итогам 2024-го выручка «ИКС Холдинга» выросла более чем на 60%, до 260 млрд руб., сообщал глава компании Алексей Шелобков.

Зачем «ИКС Холдингу» актив

По данным Центра стратегических разработок (ЦСР), объем российского рынка информационной безопасности в 2025 году составил 369 млрд руб., что на 48,5% больше, чем в 2024-м. К 2028 году показатель может достичь 715 млрд руб., то есть в среднем будет расти на 23,6% в год. По оценке аналитиков, в 2025 году бюджет одной компании на обеспечение информационной̆ безопасности составил в среднем более 294 млн руб. в год при росте в 29%.

По словам гендиректора компании RED Security (входит в МТС) Александра Осипова, если сделка состоится, «Гарда» поглотит конкурента в сегменте маскирования данных и получит развитие своего продуктового портфеля в области продуктов по безопасности данных. «Продуктовый портфель Crosstech Solutions дополнит предложение «Гарды» таким образом, что в результате обеспечит удовлетворение почти любого запроса заказчика, который применяет подход data centric security (современная модель защиты информации, фокусирующаяся на безопасности самих данных, а не инфраструктуры, серверов или приложений. — РБК)», — отметил Осипов. Рыночную стоимость Crosstech Solutions Group он оценил в 4–5 млрд руб.

Сделка «ИКС Холдинга» и Crosstech Solutions Group — еще один шаг в консолидации российского рынка информационной безопасности, которая продолжается уже несколько лет, говорит независимый эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий. «В 2024–2025 годах мы увидели формирование комплексных игроков, которые консолидируют ресурсы и создают сквозное портфолио различных решений кибербезопасности, которое можно предлагать заказчикам в рамках более крупных лотов на закупках. Этот же вывод применим и к обсуждаемой сделке, — рассуждает эксперт. — Но надо признать, что портфолио ИБ-решений Crosstech Solutions Group не очень известно на рынке и вряд ли усилит продуктовый ряд «Гарды» без дополнительных и существенных инвестиций, которые бы позволили вывести более десятка новых нишевых продуктов на более массовый рынок».

На рынке действительно есть тренд на объединение небольших компаний в периметре крупных игроков, соглашается представитель ГК «Солар» (входит в «Ростелеком»). «Цели таких сделок могут быть разными. Видится, что в данном случае «ИКС Холдинг» укрепляет свои ресурсы для обеспечения информационной безопасности решениями своих существующих ключевых/якорных клиентов. Другой задачей объединения разработчиков может быть стремление создать для заказчиков комплексное предложение и вывести продукты и решения в новые сегменты или расширить клиентскую базу», — рассуждает он.