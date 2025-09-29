«ИКС Холдинг» переведет штаб-квартиру в Национальный космический центр

«ИКС Холдинг» договорился об аренде 40 тыс. кв. м в Национальном космическом центре в Филях, где будет новая штаб-квартира «Роскосмоса». Сделка стала одной из крупнейших на московском рынке офисов с начала года

Национальный космический центр на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева в районе Филёвский Парк, Москва (Фото: АГН «Москва»)

«ИКС Холдинг» договорился об аренде порядка 40 тыс. кв. м в Национальном космическом центре, расположенном в районе Филевского парка на западе Москвы. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с планами группы. Ее представитель подтвердил информацию. По его словам, здесь появится штаб-квартира холдинга, которая, помимо офисных помещений, будет включать в себя специализированные лаборатории, продуктовые шоурумы и центры разработки. Переезд примерно 4 тыс. сотрудников в новую штаб-квартиру начнется уже в четвертом квартале 2025 года, добавил он.

РБК направил запрос в «Роскосмос».

Чем известен «ИКС Холдинг» Группа объединяет ряд высокотехнологичных компаний, среди которых Yadro, занимающаяся производством вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования; «Бюро 1440», создающее низкоорбитальную спутниковую группировку для оказания услуг доступа в интернет; «Гарда», разрабатывающая решения в области безопасности данных и сетевой инфраструктуры; «Криптонит», специализирующийся на создании программного обеспечения для хранения, обработки и анализа больших данных и др. Сейчас в холдинге работают свыше 14 тыс. сотрудников, порядка 70% из них инженеры. Сам «ИКС Холдинг» был основан в 2018 году российским предпринимателем Антоном Черепенниковым, который считался его единственным владельцем и руководителем. После гибели бизнесмена в 2023 году управление группой перешло к топ-менеджерам входящих в нее предприятий.

На текущий момент офисы группы располагаются в различных районах Москвы, напоминает замруководителя департамента по работе с офисными помещениями компании IBC Real Estate Артем Соломеннов. По его словам, сейчас группа арендует площади в бизнес-центрах «Трехгорная мануфактура», «Рассвет», «Искра-Парк» и Alcon III.

Как пояснил представитель «ИКС Холдинга», в новую штаб-квартиру переедет большинство московских сотрудников холдинга. Но некоторые команды сохранят за собой существующие пространства, добавил он. Ранее о планируемом переезде со ссылкой на источник написал CNews, но без деталей.

Сам «ИКС Холдинг» уже некоторое время искал себе площади под размещение нового офиса, говорят два консультанта на рынке недвижимости, работавшие с ним. Они напоминают, что группа вела переговоры об аренде порядка 30 тыс. кв. м в технопарке ЗИЛ, расположенном на Автозаводской улице на юге Москвы. Но в итоге сделка не состоялась из-за отсутствия там необходимой инфраструктуры, сообщала газета «Коммерсантъ». «Мы вели переговоры с рядом столичных площадок и были близки к сделке», — объяснил представитель холдинга. По его словам, в итоге группа остановила выбор на Национальном космическом центре — как месте «с идеальным сочетанием площадей, доступности и технических возможностей». Переезд туда будет способствовать усилению взаимодействия между компаниями и формированию синергии с технологическими партнерами, подчеркивает представитель.

Что такое Национальный космический центр

В начале 2019 года президент России Владимир Путин поручил «Роскосмосу» и правительству Москвы сформировать на территории столицы Национальный космический центр. В числе основных целей его создания было обеспечение работы основных профильных организаций космической отрасли, проведение научных исследований и подготовка кадров. Строительство комплекса началось в конце того же года на территории Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева (ГКНПЦ) в районе Филевского парка. Изначально объект планировалось ввести в эксплуатацию в 2022 году, но впоследствии этот срок сдвинулся на сентябрь 2025-го.

Площадь комплекса составляет 276 тыс. кв. м, он рассчитан на работу порядка 20 тыс. человек. Там будет находиться штаб-квартира «Роскосмоса», Центр управления полетами, отраслевые научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и опытные производства. Кроме того, здесь же появятся выставочный центр и корпоративная академия госкорпорации. «Это будет не просто офисное здание — это будет центр всей космонавтики Российской Федерации», — подчеркивал глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на открытии объекта. Он также указывал, что именно отсюда будет происходить управление всей орбитальной группировкой страны.

Одной из первых в новое здание среди структур «ИКС Холдинга» переедет «Бюро 1440», говорит представитель группы. Это, по его словам, откроет новые возможности для кросс-отраслевых проектов и применения земных технологий в космической сфере. Само «Бюро 1440», известное как аналог Starlink, работает над созданием спутниковой группировки для оказания услуг широкополосного доступа в интернет с глобальным покрытием с 2027 года. Предполагается, что группировка будет состоять из более чем 900 спутников. В 2024 ее стоимость оценивалась в 445 млрд руб., часть из которых — в счет государственной поддержки.

Как эксперты оценивают сделку

Оценить размер арендной ставки в данном месте затруднительно, говорит партнер и директор департамента офисной недвижимости NF Group Мария Зимина. Рыночный уровень для помещений класса А (без отделки) в этом районе составляет порядка 40–45 тыс. руб. за 1 кв. м в год, отмечает она. Схожие цифры называет и заместитель директора департамента офисной недвижимости Ricci Эдуард Чехов. Исходя из этих расценок, ежегодно аренда 40 тыс. кв. м в Национальном космическом центре должна обходиться «ИКС Холдингу» в 1,6–1,8 млрд руб.

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев предполагает, что арендная ставка для группы будет формироваться не по рыночным условиям, а с существенным дисконтом, поскольку компания является стратегическим партнером «Роскосмоса». По его словам, сделка представляет собой не просто коммерческую аренду, а является инвестицией в будущие контракты — «это часть государственно-частного партнерства». Доходы от этих проектов, которые Абелев оценивает в десятки, если не в сотни миллиардов, и затраты на аренду, по его мнению, «просто несопоставимые вещи».

Выбор объекта под размещение штаб-квартиры опрошенные РБК консультанты связывают с несколькими факторами. Данное здание может удовлетворить запросы группы, связанные с размещением тестовых лабораторий, шоурумов и опытных сборочных линий, считает Соломеннов. Подобные площади крайне сложно найти в обычных бизнес-центрах, объясняет он. Ключевым преимуществом объекта является его профильная инфраструктура и синергия с резидентами кластера, говорит Чехов. Соломеннов также напоминает, что в последние годы город активно развивал транспортную доступность Филевской поймы, где располагается Национальный космический центр. В частности, там была открыта станция метро «Мневники», построены мост через Москву-реку и дорога, связывающая Кутузовский проспект и Северо-Западную хорду, перечисляет он.

Консолидация команд компаний, разбросанных по Москве, внутри единого кампуса вкупе с размещением там лабораторий и центров разработки позволит повысить эффективность взаимодействия и ускорить реализацию проектов между ними, считает Абелев. Кроме того, это физическое сближение с ключевым заказчиком. «Роскосмос» — один из крупнейших заказчиков для IT-компаний, — рассуждает он. — Размещение «ИКС Холдинга» на территории НКЦ — это, по сути, максимальная интеграция. Это такой офис внутри заказчика».

Сама сделка по аренде группой порядка 40 тыс. кв. м в Национальном космическом центре может стать одной из крупнейших на рынке офисной аренды Москвы в этом году, указывает Зимина. До этого ретейлер «М.Видео» снял около 11,8 тыс. кв. м в бизнес-центре «Орбион» в «Сколково», а «Магнит» занял порядка 9,1 тыс. кв. м в Stone Towers в Бумажном проезде, недалеко от станции метро «Савеловская», напоминает Соломеннов.