Apple возмутилась появлением в Европе первого порноприложения для iOS

Европейские пользователи получили возможность скачивать порноприложения вопреки позиции Apple — благодаря сторонним магазинам. Корпорация видит в этом изменении угрозу своей экосистеме и безопасности детей

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Корпорация Apple выразила глубокое беспокойство появлением первого порноприложения для iOS под названием Hot Tub, доступное для скачивания в Евросоюзе через альтернативные магазины приложений. Об этом ее представитель Питер Аджемян заявил The Verge.

Порноприложение влечет риски для безопасности детей и подрывает доверие потребителей к экосистеме Apple, над созданием которой корпорация работала более десяти лет, говорится в сообщении. Apple, вопреки заявлениям разработчика, «безусловно, не одобряет это приложение и никогда не стало бы предлагать его в нашем App Store».

«Дело в том, что Еврокомиссия требует от нас разрешить его распространение операторами магазинов приложений, такими как AltStore и Epic, которые, возможно, не разделяют наших опасений по поводу безопасности пользователей», — заявила Apple.

Политика Apple запрещает распространение порнографического или откровенно сексуального контента через AppStore. Основатель корпорации Стив Джобс объяснял, что Apple несет «моральную ответственность, чтобы не допустить порно на iPhone», и советовал желающим просматривать такой контент «купить телефон на Android». Washington Post и TechCrunch отмечают, что такая позиция не лишена лицемерия: Apple годами не запрещала приложения Reddit и X со свободным распространением порнографии.

Apple долгое время отказывалась разрешить устанавливать приложения на своих мобильных устройствах в обход своего магазина приложений AppStore. Ситуация изменилась в 2022 году с принятием в Евросоюзе закона о цифровых рынках (DMA), который обязал корпорацию разрешить альтернативные магазины приложений, благодаря чему жителям Евросоюза стали доступны магазины AltStore и Epic.

Приложения, распространяемые на iOS через сторонние магазины, все равно должны пройти процесс нотаризации Apple на соответствие «базовым стандартам целостности платформы» относительно наличия вредоносного кода и других потенциальных проблем, что не мешает сторонним магазинам выпустить приложение с порнографией, разжиганием ненависти и другим.

Hot Tub работает как агрегатор видеозаписей для поиска и воспроизведения роликов с крупнейших порносайтов. Оно начало распространяться в AltStore, позиционируя себя как «частный, безопасный и элегантный способ просмотра контента для взрослых», а также в качестве «первого в мире порноприложения, одобренного Apple». Руководство Hot Tub не согласилось с претензиями Apple и заявило, что закон не требует от корпорации проверять приложения перед распространением, Apple сама ввела процесс нотаризации, а значит, утверждение о полученном «одобрении» не противоречит истине.