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«Дочка» Alphabet создала сервис для борьбы с фейковыми фотографиями

С помощью нового сервиса Assembler журналисты и исследователи смогут определять, оригинальная перед ними фотография или поддельная. Сервис будет бороться с появлением в сети дипфейков
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Фото: Peter Nicholls / Reuters

Дочерняя компания Alphabet Inс. (владелец поисковой системы Google) Jigsaw разработала бесплатный сервис Assembler, который позволяет отличить реальные изображения от поддельных, — инструмент дает возможность обнаружить следы редактирования фотографий даже в том случае, если их создал искусственный интеллект.

В описании проекта говорится о том, что это экспериментальная платформа, которая призвана упростить борьбу с дезинформацией. Сервис состоит из семи «детекторов», разработанных на основе самообучаемых нейросетей, каждый из которых предназначен для выявления определенного типа техники «фотоманипуляции». Так, эти детекторы способны определить слияние фотографий, наличие повторяющихся объектов на изображении, аномалии цветов. Несколько детекторов, разработанных командой Jigsaw, выявляют дипфейки (высокотехнологичные подделки), созданные при помощи искусственного интеллекта.

Над проектом работали американские ученые из калифорнийского университета Беркли, университета Мэриленда, Неаполитанского университета (Италия) и Национального института стандартов и технологий США.

«Дезинформация использовалась для манипулирования выборами, ведения войны и разрушения гражданского общества», — написал в своем блоге руководитель Jigsaw Джаред Коэн. По его словам, фейки влекут за собой кампании, часто инициируемые правительством, с целью оказания влияния на политические, экономические и военные события во всем мире.

Менеджер по продукции Jigsaw Сантьяго Андриго заявил NYT, что Assembler будет наиболее полезным для журналистов крупных новостных агентств, сервис также можно использовать для проверки «вирусных» изображений из социальных сетей. По данным The Hill, сейчас компания тестирует сервис с общественными организациями и СМИ, включая Animal Politico в Мексике, Rappler на Филиппинах и агентство France-Presse. Assembler не будет доступен общественности, уточняет NYT.

Jigsaw анонсировал также создание интерактивной платформы, на которой будут собраны крупные кампании по дезинформации со всего мира. Среди них NYT называет «дезинформацию украинских солдат в 2014 году, которая призывала их дезертировать во время аннексии Крыма».

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В начале января стало известно, что компания Apple сканирует все фотографии, хранящиеся в их облачном сервисе iCloud, на предмет жестокого обращения с детьми, в первую очередь сексуального насилия над несовершеннолетними. По данным британской The Telegraph, специально разработанное компанией для этих целей ПО сравнивает фотографии с паттернами, указывающими на порнографический характер изображений.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Google, фейковые новости, Alphabet
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