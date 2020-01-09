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Технологии и медиа ,  
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Apple объяснила сканирование фото в iCloud жестоким обращением с детьми
Старший директор Apple по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват подтвердила, что компания сканирует фотографии пользователей, загруженные в iCloud
Джейн Хорват (Фото: David Paul Morris / Bloomberg)

Компания Apple сканирует все фотографии, хранящиеся в облачном сервисе пользователей iCloud, на предмет жестокого обращения с детьми, в том числе сексуального насилия над несовершеннолетними. Об этом, выступая на инновационной выставке CES 2020 в Лас-Вегасе (США), рассказала старший директор Apple по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват, сообщают The Telegraph и The Daily Mail.

По ее словам, корпорация использует специальное программное обеспечение для автоматического скрининга снятых на iPhone изображений, сохраненных в iCloud. Хорват не стала вдаваться в подробности о типе этого ПО, однако отметила, что оно необходимо Apple для «отслеживания наличия материалов о сексуальном насилии над детьми».

«Apple использует технологию сопоставления изображений, чтобы помочь найти и сообщить о материалах о сексуальном насилии над детьми. Подобно спам-фильтрам в электронной почте наши системы используют электронные подписи для поиска подозрительных изображений. Учетные записи, которые используются для хранения таких фотографий, нарушают наши условия обслуживания и подлежат незамедлительному удалению», — уточнили в компании.

При этом Хорват подчеркнула, что Apple использует ключи сквозного шифрования на всех своих устройствах с целью защиты частной информации пользователей, включая данные о здоровье и о финансах.

По ее словам, жестокое обращение с детьми и террористические материалы «отвратительны». «Мы очень преданы своему делу, никто из нас не хочет видеть на наших платформах материалы такого рода», — сказала она.

По данным The Telegraph, алгоритм, созданный Apple, вероятнее всего, сканирует детали изображений, хранящихся на iCloud, сравнивая эти материалы с паттернами, характерными для порнографического контента. Так, многие компании, как пишет британская газета, используют систему, созданную Microsoft, — PhotoDNA, в которой все фотографии проверяются по базе данных ранее идентифицированных изображений с использованием технологии, известной как хеширование. Технологию используют Facebook, Twitter и Google.

В 2019 году Apple внесла изменения в свою политику конфиденциальности, отметив, что может сканировать изображения жестокого обращение с детьми. В документе указывается, что компания имеет право использовать личную информацию пользователей в целях обеспечения безопасности учетной записи, в частности, предварительно просматривать и сканировать материалы для выявления потенциально незаконного контента, в том числе материалов о сексуальной эксплуатации детей.

В августе 2019 года на Apple подали в суд Северной Калифорнии за прослушку подрядчиками компании команд, которые владельцы устройств давали голосовому помощнику Siri. Компанию тогда обвинили в нарушении права на неприкосновенность личной жизни пользователей. В иске жителя Сан-Хосе отмечалось, что в пользовательском соглашении Apple содержится право компании записывать команды только после слов «привет, Siri», однако на самом деле голосовой помощник активируется также звуком застежки-молнии или поднятием руки. В конце июля британская газета The Guardian писала со ссылкой на подрядчика Apple, что записи общения пользователей с Siri, которые компания анализирует для улучшения работы своего помощника, содержат конфиденциальную информацию.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Apple, iCloud, шифрование, конфиденциальная информация
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