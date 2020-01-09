Apple объяснила сканирование фото в iCloud жестоким обращением с детьми

Старший директор Apple по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват подтвердила, что компания сканирует фотографии пользователей, загруженные в iCloud

Джейн Хорват (Фото: David Paul Morris / Bloomberg)

Компания Apple сканирует все фотографии, хранящиеся в облачном сервисе пользователей iCloud, на предмет жестокого обращения с детьми, в том числе сексуального насилия над несовершеннолетними. Об этом, выступая на инновационной выставке CES 2020 в Лас-Вегасе (США), рассказала старший директор Apple по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват, сообщают The Telegraph и The Daily Mail.

По ее словам, корпорация использует специальное программное обеспечение для автоматического скрининга снятых на iPhone изображений, сохраненных в iCloud. Хорват не стала вдаваться в подробности о типе этого ПО, однако отметила, что оно необходимо Apple для «отслеживания наличия материалов о сексуальном насилии над детьми».

«Apple использует технологию сопоставления изображений, чтобы помочь найти и сообщить о материалах о сексуальном насилии над детьми. Подобно спам-фильтрам в электронной почте наши системы используют электронные подписи для поиска подозрительных изображений. Учетные записи, которые используются для хранения таких фотографий, нарушают наши условия обслуживания и подлежат незамедлительному удалению», — уточнили в компании.

При этом Хорват подчеркнула, что Apple использует ключи сквозного шифрования на всех своих устройствах с целью защиты частной информации пользователей, включая данные о здоровье и о финансах.

По ее словам, жестокое обращение с детьми и террористические материалы «отвратительны». «Мы очень преданы своему делу, никто из нас не хочет видеть на наших платформах материалы такого рода», — сказала она.