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Технологии и медиа ,  
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В Казахстане объяснили остановку показа программ «Первого канала»

«Первый канал» объяснил остановку показа своих программ оператором из Казахстана
Казахстанский TVCOM назвал причиной прекращения показа высокую стоимость покупки прав на ретрансляцию, а «Первый канал. Всемирная сеть» в Казахстане — наличием у TVCOM долга за прошлый год
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Причиной того, что казахстанский TVCOM остановил показ программ российского «Первого канала» и других телеканалов «Цифрового телесемейства Первого», стала собственная задолженность оператора платного спутникового и интернет-телевидения из Алма-Аты. Об этом заявила официальный представитель АО «Первый канал. Всемирная сеть» в Казахстане («ПКВС Казахстан») Ирина Калашникова, передает «РИА Новости».

«Данное решение экономическое, а не политическое. Оператор не платил за вещание в 2023 году и остался должен за несколько месяцев вещания в 2022 году», — приводит слова Калашниковой пресс-служба компании.

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Накануне, 3 января, стало известно, что TVCOM исключил телеканалы «ПКВС Казахстан» из сетки вещания, объяснив это желанием увеличить долю развлекательного контента и сократить долю зарубежных каналов с «новостным информационным нарративом».

4 января на сайте TVCOM появилось сообщение, где отключение объяснили высокой стоимостью покупки прав на ретрансляцию.

«Мы неоднократно обращали внимание ТОО «ПКВС Казахстан», что стоимость прав за ретрансляцию по сравнению с рыночной стоимостью неадекватно для нас завышена. В ответ в декабре 2023 года мы получили уведомление об еще одном повышении стоимости», — говорится в сообщении TVCOM.

В компании признали наличие задолженности, объяснив ее появление быстрым ростом требуемой за показ платы — на 75% с 2018-го по 2023 год.

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«Поскольку все каналы ТОО «ПКВС Казахстан» включены в пакет, ассортимент которого носит принудительный безальтернативный характер, мы вынуждены убрать из сетки вещания все телеканалы «Телесемейства». Сохранение каналов «Семейства Первого» привело бы к отключению не менее 40–50 развлекательных и фильмовых рейтинговых телеканалов, что противоречит нашей политике как оператора развлекательного, а не информационного направления», — заявили в TVCOM.

В то же время казахстанский оператор спутникового и интернет-телевидения заверил, что готов продолжать переговоры об условиях погашении долга и размере платы и намерен вернуть отключенные каналы в сетку вещания в случае достижения договоренности.

«Мы готовы возобновить переговоры о сотрудничестве при 100-процентном погашении задолженности оператора», — в свою очередь заявила официальный представитель «ПКВС Казахстан» Ирина Калашникова.

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Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков
Казахстан Первый канал телевидение
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