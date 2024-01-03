Телеоператор в Казахстане остановил вещание ряда российских телеканалов

Фото: Ren Jun / XinHua / Global Look Press

Казахстанский оператор платного спутникового и интернет-телевидения TVCOM исключил из сетки вещания несколько российских телеканалов, входящих в «Цифровое телесемейство».

«В рамках снижения количества каналов с информационной повесткой принято решение об исключении телеканалов семейства ТОО «ПКВС Казахстан» из сетки вещания спутникового телевидения и интернет-ТВ», — говорится в сообщении на сайте оператора (цитата по казахскому изданию Kursiv). Само сообщение с сайта компании пропало, пишет казахский Forbes.

В частности, TVCOM остановил трансляцию телеканалов «Первый канал СНГ», «Поехали», «Время: далекое и близкое», «Дом кино», «Телекафе», «Дом кино Premium», «Музыка Первого», «Победа», «Карусель», «Бобер», «О!». Там указали, что взамен абоненты Otau TV получили доступ к каналам семейства Discovery, таким как Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport.

В компании заявили, что планируют постепенно сокращать долю зарубежных каналов «с новостным информационным нарративом», так как клиенты TVCOM «достигли высокого уровня медиаграмотности и получают новостную информацию преимущественно из социальных сетей».

Помимо новостного «Первого канала» из сетки вещания были исключены развлекательные каналы TVCOM по причине того, что все они входят в один пакет «Цифрового телесемейства», пояснили в компании.

РБК направил запросы в офис TVCOM, «Первого канала», «Поехали», «Время: далекое и близкое», «Дома кино», «Телекафе», «Дома кино Premium», «Карусели», «Бобра», «О!».

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В ноябре в Казахстане заблокировали сайт Sputnik24, на котором представлен широкий список российских телеканалов. Причиной блокировки назвали «распространение информации о картах условного доступа к услугам операторов телерадиовещания и оборудования, не имеющих лицензии на территории Казахстана».